Судитимуть неповнолітнього, який крав у роботодавця долари протягом місяця





Про це



Неповнолітній спритник, надаючи послуги з ремонту помешкання, обкрадав роботодавця – час від часу цупив із тумбочки під телевізором, де господар квартири їх зберігав, по 100-200 доларів США.



У такий спосіб із 08 травня по 09 липня 2020 року він розжився мало не двома тисячами доларів.



Невдовзі за вчинення цього злочину неповнолітній відповідатиме перед судом.



До слова, санкцією ч.1 ст. 185 за крадіжку встановлене покарання до 5 років обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постане неповнолітній житель Нововолинська, який обікрав роботодавця на 1900 доларів США.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Неповнолітній спритник, надаючи послуги з ремонту помешкання, обкрадав роботодавця – час від часу цупив із тумбочки під телевізором, де господар квартири їх зберігав, по 100-200 доларів США.У такий спосіб із 08 травня по 09 липня 2020 року він розжився мало не двома тисячами доларів.Невдовзі за вчинення цього злочину неповнолітній відповідатиме перед судом.До слова, санкцією ч.1 ст. 185 за крадіжку встановлене покарання до 5 років обмеження волі.

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