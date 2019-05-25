У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 16:46
У Локачинському відділенні поліції – новий керівник. Ним став 37-річний майор поліції Олександр Давидюк, який до того працював заступником начальника Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції.
Про це повідомляють на сторінці відділення поліції у фейсбуці.
Сьогодні, 21 вересня, його представив заступник начальника ГУНП в області, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока.
Працівники Локачинського відділення поліції та керівництво ГУНП побажало новому очільнику успіхів та плідної праці на новій посаді.
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Про це повідомляють на сторінці відділення поліції у фейсбуці.
Сьогодні, 21 вересня, його представив заступник начальника ГУНП в області, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока.
Працівники Локачинського відділення поліції та керівництво ГУНП побажало новому очільнику успіхів та плідної праці на новій посаді.
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