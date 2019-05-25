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У районі на Волині – новий керівник поліції

У районі на Волині – новий керівник поліції
У Локачинському відділенні поліції – новий керівник. Ним став 37-річний майор поліції Олександр Давидюк, який до того працював заступником начальника Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції.

Про це повідомляють на сторінці відділення поліції у фейсбуці.

Сьогодні, 21 вересня, його представив заступник начальника ГУНП в області, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока.

Працівники Локачинського відділення поліції та керівництво ГУНП побажало новому очільнику успіхів та плідної праці на новій посаді.

У районі на Волині – новий керівник поліції

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Теги: поліція, Локачі, Олександр Давидюк, представлення
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