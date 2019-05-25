У районі на Волині – новий керівник поліції

Олександр Давидюк, який до того працював заступником начальника Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції.



Про це повідомляють на сторінці відділення поліції у фейсбуці.



Сьогодні, 21 вересня, його представив заступник начальника ГУНП в області, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока.



Працівники Локачинського відділення поліції та керівництво ГУНП побажало новому очільнику успіхів та плідної праці на новій посаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському відділенні поліції – новий керівник. Ним став 37-річний майор поліції, який до того працював заступником начальника Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції.Про це повідомляють на сторінці відділення поліції у фейсбуці.Сьогодні, 21 вересня, його представив заступник начальника ГУНП в області, начальник кримінальної поліціїПрацівники Локачинського відділення поліції та керівництво ГУНП побажало новому очільнику успіхів та плідної праці на новій посаді.

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