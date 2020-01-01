Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів
Сьогодні, 17:39
На Волині у період з 14 по 21 вересня рибінспектори зловили декілька браконьєрів.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
«За даний період на порушників накладено 323 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили два кг водних біоресурсів. Також вилучено 24 од. заборонених знарядь лову, з яких 22 – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 19 вересня на річці Турія поблизу села Тойкут Ковельського району зловили чоловіка, який ловив рибу за допомогою мисинової сітки.
Того ж дня, під час рибоохоронного рейду на річці Залізниця поблизу села Комарове Маневицького району, викрили місцевого жителя, який ловив рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою.
На усіх порушників склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
«За даний період на порушників накладено 323 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили два кг водних біоресурсів. Також вилучено 24 од. заборонених знарядь лову, з яких 22 – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 19 вересня на річці Турія поблизу села Тойкут Ковельського району зловили чоловіка, який ловив рибу за допомогою мисинової сітки.
Того ж дня, під час рибоохоронного рейду на річці Залізниця поблизу села Комарове Маневицького району, викрили місцевого жителя, який ловив рибу забороненим знаряддям – лісковою сіткою.
На усіх порушників склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
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