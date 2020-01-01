Двох волинян судитимуть за наркозлочини





Про це



У травні 2020 року під час санкціонованого судом обшуку в оселі 31-річного мешканця селища Головно працівники поліції виявили й вилучили канабіс та понад 52 г амфетаміну.



Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні й зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України, покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).



38-річний мешканець Любомля постане перед судом за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 ККУ, покарання - до десяти років з конфіскацією майна). Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж жовтня 2019 – травня 2020 року канабісу та амфетаміну.



У ході обшуку в оселі чоловіка 13 травня 2020 року працівники поліції вилучили більш ніж 190 г канабісу та понад 12 г психотропів.



Подальшу долю обох обвинувачених вирішуватиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення наркозлочинів двома жителями Любомльщини.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У травні 2020 року під час санкціонованого судом обшуку в оселі 31-річного мешканця селища Головно працівники поліції виявили й вилучили канабіс та понад 52 г амфетаміну.Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні й зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України, покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).38-річний мешканець Любомля постане перед судом за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 ККУ, покарання - до десяти років з конфіскацією майна). Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж жовтня 2019 – травня 2020 року канабісу та амфетаміну.У ході обшуку в оселі чоловіка 13 травня 2020 року працівники поліції вилучили більш ніж 190 г канабісу та понад 12 г психотропів.Подальшу долю обох обвинувачених вирішуватиме суд.

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