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Двох волинян судитимуть за наркозлочини

Двох волинян судитимуть за наркозлочини
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення наркозлочинів двома жителями Любомльщини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У травні 2020 року під час санкціонованого судом обшуку в оселі 31-річного мешканця селища Головно працівники поліції виявили й вилучили канабіс та понад 52 г амфетаміну.

Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні й зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України, покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).

38-річний мешканець Любомля постане перед судом за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст. 307 ККУ, покарання - до десяти років з конфіскацією майна). Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж жовтня 2019 – травня 2020 року канабісу та амфетаміну.

У ході обшуку в оселі чоловіка 13 травня 2020 року працівники поліції вилучили більш ніж 190 г канабісу та понад 12 г психотропів.

Подальшу долю обох обвинувачених вирішуватиме суд.

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Теги: Любомль, суд, наркозлочини
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