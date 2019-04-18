У «Промені» вкотре влаштовують науковий пікнік для дітей*

Вже вкотре розважальний центр «Промінь» запрошує на науковий пікнік.У суботу, 3 жовтня, з 12:00 до 17:00 у холі «Променя» для дітей з батьками – розважальна програма, повідомляє пресслужба закладу.На гостей чекають пізнавальні інтерактиви від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг», мікс найцікавіших прийомів засвоєння англійської мови від Мовної школи «Mandarin Family Club», приємні сюрпризи від найкращого в Україні магазину товарів для дітей - «Будинку іграшок».Також у програмі – заходи від партнерів розважального центру:Інтерактиви від мережі футбольних клубів для дітей з унікальними програмами розвитку.Стіл сенсорного розвитку для наймолодших - територія пошуку скарбів у незвичайних скарбничках, які будуть позитивно впливати на взаємодію півкуль, розвиток дрібної моторики, уваги, та принесуть море позитиву.Вихованці ЦНТТУ презентують власні вироби, серед яких: генератори звуку, макети будинку, гірлянди, вимірювач зросту, термоелектрогенератор та багато цікавих відкриттів для малечі.Патнер заходу підготував майстер-класи на основі Lego, презентацію нового курсу «Архітектура», демонстрацію курсів «Основи робототехніки», «Science», «Робототехніка Scratch», «Робототехніка Mindstorms».Відбудеться презентація сервісу, розіграш сертифікатів, розважальна програма для малечі.Безкоштовні пробні уроки з програмування роботизованої платформи.