У «Промені» вкотре влаштовують науковий пікнік для дітей*
Сьогодні, 18:45
Вже вкотре розважальний центр «Промінь» запрошує на науковий пікнік.
У суботу, 3 жовтня, з 12:00 до 17:00 у холі «Променя» для дітей з батьками – розважальна програма, повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають пізнавальні інтерактиви від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг», мікс найцікавіших прийомів засвоєння англійської мови від Мовної школи «Mandarin Family Club», приємні сюрпризи від найкращого в Україні магазину товарів для дітей - «Будинку іграшок».
Також у програмі – заходи від партнерів розважального центру:
«Клуб Лева»
Інтерактиви від мережі футбольних клубів для дітей з унікальними програмами розвитку.
Студія розвитку «Розумаха»
Стіл сенсорного розвитку для наймолодших - територія пошуку скарбів у незвичайних скарбничках, які будуть позитивно впливати на взаємодію півкуль, розвиток дрібної моторики, уваги, та принесуть море позитиву.
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради
Вихованці ЦНТТУ презентують власні вироби, серед яких: генератори звуку, макети будинку, гірлянди, вимірювач зросту, термоелектрогенератор та багато цікавих відкриттів для малечі.
«STEM школа Inventor»
Патнер заходу підготував майстер-класи на основі Lego, презентацію нового курсу «Архітектура», демонстрацію курсів «Основи робототехніки», «Science», «Робототехніка Scratch», «Робототехніка Mindstorms».
Сервіс нянь «Coffee Nanny»
Відбудеться презентація сервісу, розіграш сертифікатів, розважальна програма для малечі.
Школа програмуванння і робототехніки «ROBOCODE»
Безкоштовні пробні уроки з програмування роботизованої платформи.
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У суботу, 3 жовтня, з 12:00 до 17:00 у холі «Променя» для дітей з батьками – розважальна програма, повідомляє пресслужба закладу.
На гостей чекають пізнавальні інтерактиви від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг», мікс найцікавіших прийомів засвоєння англійської мови від Мовної школи «Mandarin Family Club», приємні сюрпризи від найкращого в Україні магазину товарів для дітей - «Будинку іграшок».
Також у програмі – заходи від партнерів розважального центру:
«Клуб Лева»
Інтерактиви від мережі футбольних клубів для дітей з унікальними програмами розвитку.
Студія розвитку «Розумаха»
Стіл сенсорного розвитку для наймолодших - територія пошуку скарбів у незвичайних скарбничках, які будуть позитивно впливати на взаємодію півкуль, розвиток дрібної моторики, уваги, та принесуть море позитиву.
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради
Вихованці ЦНТТУ презентують власні вироби, серед яких: генератори звуку, макети будинку, гірлянди, вимірювач зросту, термоелектрогенератор та багато цікавих відкриттів для малечі.
«STEM школа Inventor»
Патнер заходу підготував майстер-класи на основі Lego, презентацію нового курсу «Архітектура», демонстрацію курсів «Основи робототехніки», «Science», «Робототехніка Scratch», «Робототехніка Mindstorms».
Сервіс нянь «Coffee Nanny»
Відбудеться презентація сервісу, розіграш сертифікатів, розважальна програма для малечі.
Школа програмуванння і робототехніки «ROBOCODE»
Безкоштовні пробні уроки з програмування роботизованої платформи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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