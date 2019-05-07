Майстриня лісу з Волині отримала орден від Зеленського

Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня майстриню лісу з Волині.



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Так, з нагоди Дня працівника лісу державну нагороду отримала Марія Дудко – майстриня лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», Волинська область.



Нагадаємо, ми публікували історію про життя Марії Дудко та її унікальну колекцію вишитих робіт.



Зауважимо, учора, 20 вересня, в Україні відзначали День працівника лісу.



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