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Майстриня лісу з Волині отримала орден від Зеленського

Майстриня лісу з Волині отримала орден від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня майстриню лісу з Волині.

Відповідний указ Зеленський підписав 19 вересня.

Так, з нагоди Дня працівника лісу державну нагороду отримала Марія Дудко – майстриня лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», Волинська область.

Нагадаємо, ми публікували історію про життя Марії Дудко та її унікальну колекцію вишитих робіт.

Зауважимо, учора, 20 вересня, в Україні відзначали День працівника лісу.

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Теги: майстер лісу, Марія Дудко, орден, нагорода, Волинь
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