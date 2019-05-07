Майстриня лісу з Волині отримала орден від Зеленського
Сьогодні, 17:14
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня майстриню лісу з Волині.
Відповідний указ Зеленський підписав 19 вересня.
Так, з нагоди Дня працівника лісу державну нагороду отримала Марія Дудко – майстриня лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», Волинська область.
Нагадаємо, ми публікували історію про життя Марії Дудко та її унікальну колекцію вишитих робіт.
Зауважимо, учора, 20 вересня, в Україні відзначали День працівника лісу.
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Відповідний указ Зеленський підписав 19 вересня.
Так, з нагоди Дня працівника лісу державну нагороду отримала Марія Дудко – майстриня лісу Залізницького лісництва державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство», Волинська область.
Нагадаємо, ми публікували історію про життя Марії Дудко та її унікальну колекцію вишитих робіт.
Зауважимо, учора, 20 вересня, в Україні відзначали День працівника лісу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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