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На Волині неповнолітній злодій на очах у власниці викрав велосипед

На Волині неповнолітній злодій на очах у власниці викрав велосипед
Злодій викрав у волинянки велосипед.

Так, 20 вересня до поліції звернулася 34-річна жителька райцентру Рожище, - пише ГУНП у Волинській області.

Жінка повідомила, що злодій на її очах викрав велосипед, котрий знаходився поблизу місцевого магазину. Заявниця повідомила поліцейським прикмети злочинця та викраденого транспорту.

Патрульні поліцейські виявили велосипед на одній із вулиць міста. Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 16-річний місцевий житель. Велосипед вилучили та повернуть законній власниці.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про відкрите викрадення чужого майна.

Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.




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Теги: злодій, крадіжка, Волинь
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