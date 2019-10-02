Судили волинянина, який побив брата лопатою через облаштування паркану





Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду Волинської області,



Так, 16 липня минулого року обвинувачений, перебуваючи на свому обійсті, вдарив потерпілого лопатою по руці, нанісши йому тілесні ушкодження у виді підшкірної гематоми та скальпованої рани.



Допитаний у суді обвинувачений свою вину не визнав, повідомивши, що потерпілий є його двоюрідним братом, вони є сусідами та весь час конфліктують. Також чоловік розповів, що разом зі своєю дружиною облаштовували огорожу, натягуючи на межі металеву сітку. У цей час потерпілий, зі слів обвинуваченого, повертаючись додому напідпитку, побачив їхню роботу та почав погрожувати, що знесе усе екскаватором. А потому став розхитував стовпчики, бити по сітці палицею та ображати дружину брата, а ще й кидав у неї камінням.



Обвинувачений наголосив, що з метою уникнення конфлікту вони з дружиною покинули місце. Він також зазначив, що конфлікт з потерпілим був на словах, жодних тілесних ушкоджень йому не наносили. Під час суду чоловік змінював показання щодо того, чи була в нього в руках лопата.



Натомість показання потерпілого відрізнялися від слів обвинуваченого. Він розповів, що того дня його обурило те, що обвинувачений загороджує дорогу між їхніми домогосподарствами, тож між ними виникла суперечка. Під час конфлікту обвинувачений ударив його в руку металевою частиною лопати. У момент заподіяння удару очевидців на місці конфлікту нікого не було.



Потерпілий зазначив, що від удару йому зрізало шкіру, одразу почалась сильна кровотеча, а обвинувачений, побачивши це, втік. Тож чоловік пішов на своє подвір'я, а його дружина викликала місцевого фельдшера, який надав йому першу медичну допомогу та порекомендував звернутися у лікарню, оскільки рука сильно набрякла.



Дослідивши усі докази та показання свідків, суд дійшов висновку про умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження потерпілому обвинуваченим.



Тож хулігану призначили покарання у виді 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.



Головне фото - ілюстративне.

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