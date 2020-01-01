Через спалах коронавірусу у «Волині» перенесли ще один матч

Матч луцької «Волині» та ПФК «Миколаїв» перенесли через спалах коронавірусної хвороби у складі «хрестоносців».Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.Згідно з рішенням Адміністрації ПФЛ матч 4 туру, у якому «Волинь» мала грати на виїзді з «Миколаєвом», перенесли на пізніший термін.Поєдинок повинен був відбутися у суботу, 26 вересня. Таке рішення у ПФЛ ухвалили після звернення нашого клубу, в якому відбулося зараження на Covid-19 значної частини футболістів та персоналу команди.Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, «Волинь» повинна була зіграти також матч 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви», однак цю гру також перенесли через ситуацію з коронавірусом. Інформацію про подальші матчі «Хрестоносців» читайте на нашому сайті згодом.