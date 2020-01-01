Через спалах коронавірусу у «Волині» перенесли ще один матч
Сьогодні, 22:59
Матч луцької «Волині» та ПФК «Миколаїв» перенесли через спалах коронавірусної хвороби у складі «хрестоносців».
Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.
Згідно з рішенням Адміністрації ПФЛ матч 4 туру, у якому «Волинь» мала грати на виїзді з «Миколаєвом», перенесли на пізніший термін.
Поєдинок повинен був відбутися у суботу, 26 вересня. Таке рішення у ПФЛ ухвалили після звернення нашого клубу, в якому відбулося зараження на Covid-19 значної частини футболістів та персоналу команди.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, «Волинь» повинна була зіграти також матч 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви», однак цю гру також перенесли через ситуацію з коронавірусом. Інформацію про подальші матчі «Хрестоносців» читайте на нашому сайті згодом.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.
Згідно з рішенням Адміністрації ПФЛ матч 4 туру, у якому «Волинь» мала грати на виїзді з «Миколаєвом», перенесли на пізніший термін.
Поєдинок повинен був відбутися у суботу, 26 вересня. Таке рішення у ПФЛ ухвалили після звернення нашого клубу, в якому відбулося зараження на Covid-19 значної частини футболістів та персоналу команди.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, «Волинь» повинна була зіграти також матч 3-го туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви», однак цю гру також перенесли через ситуацію з коронавірусом. Інформацію про подальші матчі «Хрестоносців» читайте на нашому сайті згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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