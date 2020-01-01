Волинські медики отримали п`ять новеньких «швидких». ФОТО





Про це повідомляє Володимир Шмаль.



З його слів, автомобілі придбали за кошти Національної служби здоров’я в рамках програми боротьби з COVID-19. Одне таке авто коштує 1 мільйон 960 тисяч гривень без ПДВ.



Очільник центру повідомив, що автомобілі підуть на забезпечення спеціалізованих бригад, які найбільше виїжджають до хворих з СOVID-19 та транспортують хворих з тяжкими формами перебігу коронавірусу з районних лікарень до Луцька або хворих з дому, яких лікують сімейні лікарі, але стан їх погіршується.



«Автомобілі обладнанні киснем, адже хворі наCOVID-19 в першу чергу при перевезеннях мають його отримувати», – зазначив Володимир Шмаль.



Відзначимо, що два автомобілі залишаться в Луцьку, зокрема в першому та другому міських відділеннях, один автомобіль передадуть в Ківерці, ще один – у Маневичі. Також одну швидку передадуть в Любомль, оскільки поблизу знаходься найбільший міжнародний пункт пропуску «Ягодин», тож там дуже потрібна спеціалізована бригада.



Володимир Шмаль відзначив, що таких автомобілів в області тепер десять, адже в серпні отримали три автомобілі, ще дві швидкі – близько двох тижнів тому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав п’ять нових автомобілів швидкої допомоги Citroen типу В.Про це повідомляє ІА Волинські Новини розповів очільник центруЗ його слів, автомобілі придбали за кошти Національної служби здоров’я в рамках програми боротьби з COVID-19. Одне таке авто коштує 1 мільйон 960 тисяч гривень без ПДВ.Очільник центру повідомив, що автомобілі підуть на забезпечення спеціалізованих бригад, які найбільше виїжджають до хворих з СOVID-19 та транспортують хворих з тяжкими формами перебігу коронавірусу з районних лікарень до Луцька або хворих з дому, яких лікують сімейні лікарі, але стан їх погіршується.«Автомобілі обладнанні киснем, адже хворі наCOVID-19 в першу чергу при перевезеннях мають його отримувати», – зазначив Володимир Шмаль.Відзначимо, що два автомобілі залишаться в Луцьку, зокрема в першому та другому міських відділеннях, один автомобіль передадуть в Ківерці, ще один – у Маневичі. Також одну швидку передадуть в Любомль, оскільки поблизу знаходься найбільший міжнародний пункт пропуску «Ягодин», тож там дуже потрібна спеціалізована бригада.Володимир Шмаль відзначив, що таких автомобілів в області тепер десять, адже в серпні отримали три автомобілі, ще дві швидкі – близько двох тижнів тому.

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