Волинські медики отримали п`ять новеньких «швидких». ФОТО
Сьогодні, 22:21
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав п’ять нових автомобілів швидкої допомоги Citroen типу В.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини розповів очільник центру Володимир Шмаль.
З його слів, автомобілі придбали за кошти Національної служби здоров’я в рамках програми боротьби з COVID-19. Одне таке авто коштує 1 мільйон 960 тисяч гривень без ПДВ.
Очільник центру повідомив, що автомобілі підуть на забезпечення спеціалізованих бригад, які найбільше виїжджають до хворих з СOVID-19 та транспортують хворих з тяжкими формами перебігу коронавірусу з районних лікарень до Луцька або хворих з дому, яких лікують сімейні лікарі, але стан їх погіршується.
«Автомобілі обладнанні киснем, адже хворі наCOVID-19 в першу чергу при перевезеннях мають його отримувати», – зазначив Володимир Шмаль.
Відзначимо, що два автомобілі залишаться в Луцьку, зокрема в першому та другому міських відділеннях, один автомобіль передадуть в Ківерці, ще один – у Маневичі. Також одну швидку передадуть в Любомль, оскільки поблизу знаходься найбільший міжнародний пункт пропуску «Ягодин», тож там дуже потрібна спеціалізована бригада.
Володимир Шмаль відзначив, що таких автомобілів в області тепер десять, адже в серпні отримали три автомобілі, ще дві швидкі – близько двох тижнів тому.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини розповів очільник центру Володимир Шмаль.
З його слів, автомобілі придбали за кошти Національної служби здоров’я в рамках програми боротьби з COVID-19. Одне таке авто коштує 1 мільйон 960 тисяч гривень без ПДВ.
Очільник центру повідомив, що автомобілі підуть на забезпечення спеціалізованих бригад, які найбільше виїжджають до хворих з СOVID-19 та транспортують хворих з тяжкими формами перебігу коронавірусу з районних лікарень до Луцька або хворих з дому, яких лікують сімейні лікарі, але стан їх погіршується.
«Автомобілі обладнанні киснем, адже хворі наCOVID-19 в першу чергу при перевезеннях мають його отримувати», – зазначив Володимир Шмаль.
Відзначимо, що два автомобілі залишаться в Луцьку, зокрема в першому та другому міських відділеннях, один автомобіль передадуть в Ківерці, ще один – у Маневичі. Також одну швидку передадуть в Любомль, оскільки поблизу знаходься найбільший міжнародний пункт пропуску «Ягодин», тож там дуже потрібна спеціалізована бригада.
Володимир Шмаль відзначив, що таких автомобілів в області тепер десять, адже в серпні отримали три автомобілі, ще дві швидкі – близько двох тижнів тому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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