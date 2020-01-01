Лучани вибороли «срібло» всеукраїнського футзального турніру. ФОТО
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Луцька команда з футзалу «Любарт» здобула друге місце у Всеукраїнському фіналі Аматорської футзальної ліги України.
Фінал, який зібрав команди з усієї України, відбувся у Луцьку 18-20 вересня. Загалом участь взяло 12 клубів. Це – найсильніші команди з різних областей України, регіональні чемпіони, - йдеться на сайті компанії "Інвестор".
Волинь представляли три команди: чемпіон області – ФК «Любарт», переможець Першої ліги Волині – команда «Respect», а також регулярний переможець обласної першості – команда «Надія» із села Хорів Локачинського району.
У вирішальному матчі фіналу «Любарт» змагався із вінницькою командою «Яско», якій поступилися з рахунком 2:4.
«Вінницька команда – дуже сильна і справді була фаворитом цих змагань. Але треба відмітити, що хлопці з «Любарта» – великі молодці. Вони помітно «підросли» і піднялися вище аматорського рівня. Сергій Піддубний – учасник «Любарта», за результатами змагань, визнаний кращим гравцем», – розповів спортивний директор Аматорського футзалу Волині Сергій Голоскоков.
«Аматорський футзал у порівнянні з іншими видами спорту дуже сильно розвивається. Якщо у чемпіонаті Волині з аматорського баскетболу бере участь 5 команд, то з футзалу – 60. Тому стати чемпіоном області навіть серед аматорів – це вже дуже велике досягнення. Нашій команді в сезоні 19/20 це вдалося. А те, що ми обіграли майже всіх чемпіонів з різних областей України – взагалі дуже круто. Звісно, прикро було програти в самому фіналі. Але якщо холодним розумом проаналізувати те, що відбулося – це неймовірний результат. На сьогодні це найвище досягнення луцького футзалу», – прокоментував результати гри менеджер ФК «Любарт» Дмитро Пасічник.
Офіційним спонсором клубу із футзалу «Любарт» є Будівельна компанія «Інвестор». У вересні минулого року вони уклали спонсорську угоду про системну підтримку.
«Ми декілька років підтримуємо "Любарт", і дуже приємно спостерігати, як вони розвиваються. Стали чемпіонами області, цього року вже починають грати в професійній Першій лізі. Усі хлопці в команді - місцеві, і те, що вони роблять - дуже хороший внесок в розвиток спорту на Волині», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
Нещодавно ФК «Любарт» відкрив дитячу школу із футзалу. Підтримкою у цій справі теж заручилися в компанії «Інвестор».
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Фінал, який зібрав команди з усієї України, відбувся у Луцьку 18-20 вересня. Загалом участь взяло 12 клубів. Це – найсильніші команди з різних областей України, регіональні чемпіони, - йдеться на сайті компанії "Інвестор".
Волинь представляли три команди: чемпіон області – ФК «Любарт», переможець Першої ліги Волині – команда «Respect», а також регулярний переможець обласної першості – команда «Надія» із села Хорів Локачинського району.
У вирішальному матчі фіналу «Любарт» змагався із вінницькою командою «Яско», якій поступилися з рахунком 2:4.
«Вінницька команда – дуже сильна і справді була фаворитом цих змагань. Але треба відмітити, що хлопці з «Любарта» – великі молодці. Вони помітно «підросли» і піднялися вище аматорського рівня. Сергій Піддубний – учасник «Любарта», за результатами змагань, визнаний кращим гравцем», – розповів спортивний директор Аматорського футзалу Волині Сергій Голоскоков.
«Аматорський футзал у порівнянні з іншими видами спорту дуже сильно розвивається. Якщо у чемпіонаті Волині з аматорського баскетболу бере участь 5 команд, то з футзалу – 60. Тому стати чемпіоном області навіть серед аматорів – це вже дуже велике досягнення. Нашій команді в сезоні 19/20 це вдалося. А те, що ми обіграли майже всіх чемпіонів з різних областей України – взагалі дуже круто. Звісно, прикро було програти в самому фіналі. Але якщо холодним розумом проаналізувати те, що відбулося – це неймовірний результат. На сьогодні це найвище досягнення луцького футзалу», – прокоментував результати гри менеджер ФК «Любарт» Дмитро Пасічник.
Офіційним спонсором клубу із футзалу «Любарт» є Будівельна компанія «Інвестор». У вересні минулого року вони уклали спонсорську угоду про системну підтримку.
«Ми декілька років підтримуємо "Любарт", і дуже приємно спостерігати, як вони розвиваються. Стали чемпіонами області, цього року вже починають грати в професійній Першій лізі. Усі хлопці в команді - місцеві, і те, що вони роблять - дуже хороший внесок в розвиток спорту на Волині», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
Нещодавно ФК «Любарт» відкрив дитячу школу із футзалу. Підтримкою у цій справі теж заручилися в компанії «Інвестор».
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