Філарет просить Папу Римського клопотати про чесний суд у справі Марківа





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“Ви ще молодий чоловік, але вже є зразком справжнього свідомого українця. Живучи довгий час в Італії, Ви не перестали любити свою Батьківщину і, коли в неї трапилася біда, не роздумуючи повернулися, щоб боротися за її Незалежність і майбутнє”, — написав Філарет.



Також він додав, що Марків є прикладом української незламності.



“Закликаю українців, які нині живуть в Італії, проявити свою громадянську позицію та всіма законними методами домагатися справедливого суду, долучившись до міжнародної акції „Free Markiv“. Звертаюся до Його Святості, Папи Римського Франциска, міжнародної та правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію та, зі свого боку, клопотатися перед Урядом Італії про незаангажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа”, — написав Філарет.



Нагадаємо, сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії подала 11 вересня до апеляційного суду нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів Андреа Роккеллі та Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет написав відкритого листа на підтримку патріота, бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, який ув’язнений в Італії, а також закликав папу Франциска клопотати про незаангажований суд.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УПЦ КП.“Ви ще молодий чоловік, але вже є зразком справжнього свідомого українця. Живучи довгий час в Італії, Ви не перестали любити свою Батьківщину і, коли в неї трапилася біда, не роздумуючи повернулися, щоб боротися за її Незалежність і майбутнє”, — написав Філарет.Також він додав, що Марків є прикладом української незламності.“Закликаю українців, які нині живуть в Італії, проявити свою громадянську позицію та всіма законними методами домагатися справедливого суду, долучившись до міжнародної акції „Free Markiv“. Звертаюся до Його Святості, Папи Римського Франциска, міжнародної та правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію та, зі свого боку, клопотатися перед Урядом Італії про незаангажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа”, — написав Філарет.Нагадаємо, сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії подала 11 вересня до апеляційного суду нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів Андреа Роккеллі та Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року.

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