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На Херсонщині під час стрільб сталася пожежа на полігоні

На Херсонщині під час стрільб сталася пожежа на полігоні
Під час стрільб на полігоні оперативного командування “Південь” сталося займання сухої трави та сухостою.

Про це повідомляє Новинарня, посилаючись на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

“Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування “Південь” сталося займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки спільним діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій поширення вогню припинено, наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Особовий склад і технічні засоби не постраждали, додали у Генштабі.

Водночас пресслужба ДСНС повідомляє, що пожежа виникла у Голопристанському районі Херсонської області на території лісового масиву, вогонь охопив 10 га.

До гасіння вогню залучено 104 чол. та 32 од. техніки, з них від ДСНС 62 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П), від ЗСУ – 12 чол. та 5 од. техніки (в тому числі 2 пожежні танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм).

Загрози населеним пунктам немає.

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Теги: пожежа, Херсонщина, полігон
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