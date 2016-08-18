На Херсонщині під час стрільб сталася пожежа на полігоні





Про це повідомляє



“Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування “Південь” сталося займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі”, – йдеться у повідомленні.



Як зазначається, завдяки спільним діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій поширення вогню припинено, наразі триває ліквідація наслідків пожежі.



Особовий склад і технічні засоби не постраждали, додали у Генштабі.



Водночас пресслужба ДСНС повідомляє, що пожежа виникла у Голопристанському районі Херсонської області на території лісового масиву, вогонь охопив 10 га.



До гасіння вогню залучено 104 чол. та 32 од. техніки, з них від ДСНС 62 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П), від ЗСУ – 12 чол. та 5 од. техніки (в тому числі 2 пожежні танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм).



Загрози населеним пунктам немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час стрільб на полігоні оперативного командування “Південь” сталося займання сухої трави та сухостою.Про це повідомляє Новинарня , посилаючись на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.“Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування “Південь” сталося займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі”, – йдеться у повідомленні.Як зазначається, завдяки спільним діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій поширення вогню припинено, наразі триває ліквідація наслідків пожежі.Особовий склад і технічні засоби не постраждали, додали у Генштабі.Водночас пресслужба ДСНС повідомляє, що пожежа виникла у Голопристанському районі Херсонської області на території лісового масиву, вогонь охопив 10 га.До гасіння вогню залучено 104 чол. та 32 од. техніки, з них від ДСНС 62 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П), від ЗСУ – 12 чол. та 5 од. техніки (в тому числі 2 пожежні танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм).Загрози населеним пунктам немає.

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