Окупанти будують в українському Криму військове містечко для Росгвардії





Під це будівництво виділили ділянку площею понад 10 гектарів, повідомляє

Зазначається, що наразі вже зведено кілька дев’ятиповерхових житлових будинків, казарми, технічні будівлі й споруди.



Відповідно до розміщених на інформаційному стенді даних, будівництво військових містечок військової частини №6916 веде генеральний підрядник ТОВ “ПМК Руська” за проєктом, виконаним ТОВ “Ставроліт”. Замовник – Федеральна державна казенна установа “2 центр замовника-забудовника військ Національної гвардії Російської Федерації”.



Будівництво на земельній ділянці площею 10,4 га почалося в грудні 2018 року, термін закінчення – листопад 2023 року.



Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість будівництва в рамках держоборонзамовлення складе 4 080 575 810 рублів.



Фінансування будівництва здійснюється за рахунок федерального бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нахімовському районі Севастополя – на вулиці 2-ій Бастіонній, 14-А – будують військове містечко для підрозділу Росгвардії.Під це будівництво виділили ділянку площею понад 10 гектарів, повідомляє Новинарня.

Зазначається, що наразі вже зведено кілька дев’ятиповерхових житлових будинків, казарми, технічні будівлі й споруди.Відповідно до розміщених на інформаційному стенді даних, будівництво військових містечок військової частини №6916 веде генеральний підрядник ТОВ “ПМК Руська” за проєктом, виконаним ТОВ “Ставроліт”. Замовник – Федеральна державна казенна установа “2 центр замовника-забудовника військ Національної гвардії Російської Федерації”.Будівництво на земельній ділянці площею 10,4 га почалося в грудні 2018 року, термін закінчення – листопад 2023 року.Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість будівництва в рамках держоборонзамовлення складе 4 080 575 810 рублів.Фінансування будівництва здійснюється за рахунок федерального бюджету.

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