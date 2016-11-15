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Окупанти будують в українському Криму військове містечко для Росгвардії

Окупанти будують в українському Криму військове містечко для Росгвардії
У Нахімовському районі Севастополя – на вулиці 2-ій Бастіонній, 14-А – будують військове містечко для підрозділу Росгвардії.

Під це будівництво виділили ділянку площею понад 10 гектарів, повідомляє Новинарня.

Зазначається, що наразі вже зведено кілька дев’ятиповерхових житлових будинків, казарми, технічні будівлі й споруди.

Відповідно до розміщених на інформаційному стенді даних, будівництво військових містечок військової частини №6916 веде генеральний підрядник ТОВ “ПМК Руська” за проєктом, виконаним ТОВ “Ставроліт”. Замовник – Федеральна державна казенна установа “2 центр замовника-забудовника військ Національної гвардії Російської Федерації”.

Будівництво на земельній ділянці площею 10,4 га почалося в грудні 2018 року, термін закінчення – листопад 2023 року.

Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість будівництва в рамках держоборонзамовлення складе 4 080 575 810 рублів.

Фінансування будівництва здійснюється за рахунок федерального бюджету.

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Теги: Крим, Росія, окупація
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