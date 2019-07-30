Помер бізнесмен, який першим привіз Pepsi до СРСР





Свою кар'єру в компанії він почав на лінії розливу в цеху, а вже через 12 років особисто презентував Микиті Хрущову фірмову колу, - пише



Дональд 23 роки працював головним виконавчим директором Pepsi-Cola та PepsiCo. Саме він зміг домогтися злиття компанії Pepsi-Cola із закусочними Frito-Lay у 1965 році, що поклало початок корпорації.



У 1957 році Кендалл був призначений президентом Pepsi-Cola International та домігся того, щоб напій продавався у 103 країнах. Для цього американець не гребував і політикою. Він був зацікавлений у політичних справах і налагодив стосунки з кількома президентами США, зокрема багато років дружив з Річардом Ніксоном.



Завдяки дружбі з Ніксоном Дональд Кендалл зміг відвідати у 1959 році Москву в рамках культурного обміну з СРСР. Саме Кендалл пригостив тодішнього голову Ради Міністрів СРСР Микиту Хрущова першою колою. Вже через 14 років після цієї зустрічі Pepsi стала першим споживчим товаром з США, який виготовлявся і продавався у Радянському Союзі.



Офіційно Дональд Кендалл пішов у відставку в 1986 році, проте весь час залишався радником директорів компанії. Всього він працював з Pepsi 39 років.

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