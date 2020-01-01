Волиняни – «срібні» призери чемпіонату України з легкої атлетики. ФОТО

Волиняни вдало виступили на командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР серед легкоатлетів 2003 р.н.Про це йдеться на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.Змагання відбулися в обласному центрі Волині і стали заключною великою спортивною подією, які прийняв луцький стадіон «Авангард» цього року.Троє волинян вибороли чемпіонство.із персональним рекордом перемогла на 400 м з бар’єрами — 1:05.44.— чемпіонка у спортивній ходьбі в заході на 3 000 м (13:33.94).виграла 3 000 м з результатом 10:15.82. Юлія принесла ще й срібло у скарбничку волинян на 1 500 м з результатом 4:42.46.Максим Зейналян став другим серед десятиборців (5141 очко). Цей результат втішає, оскільки на Волині цей вид легкоатлетичної програми відчутно «просідав» раніше.Приємно й за, який бронзовий у метанні молота (найкраща спроба – 56,70 м, PB). Третє місце посіла у спортивній ходьбі на 3 000 м йУ загальному заліку серед 25 збірних волиняни восьмі, а команда Любешівської ДЮСШ — срібна» у заліку дитячо-юнацьких шкіл країни (тільки 2 бали любешівці програли переможцям-сумчанам).