Волиняни – «срібні» призери чемпіонату України з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 02:14
Волиняни вдало виступили на командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР серед легкоатлетів 2003 р.н.
Про це йдеться на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
Змагання відбулися в обласному центрі Волині і стали заключною великою спортивною подією, які прийняв луцький стадіон «Авангард» цього року.
Троє волинян вибороли чемпіонство. Альона Даценко із персональним рекордом перемогла на 400 м з бар’єрами — 1:05.44. Валерія Шоломіцька — чемпіонка у спортивній ходьбі в заході на 3 000 м (13:33.94). Юлія Петрик виграла 3 000 м з результатом 10:15.82. Юлія принесла ще й срібло у скарбничку волинян на 1 500 м з результатом 4:42.46.
Максим Зейналян став другим серед десятиборців (5141 очко). Цей результат втішає, оскільки на Волині цей вид легкоатлетичної програми відчутно «просідав» раніше.
Приємно й за Євгена Литвина, який бронзовий у метанні молота (найкраща спроба – 56,70 м, PB). Третє місце посіла у спортивній ходьбі на 3 000 м й Катерина Токарчук.
У загальному заліку серед 25 збірних волиняни восьмі, а команда Любешівської ДЮСШ — срібна» у заліку дитячо-юнацьких шкіл країни (тільки 2 бали любешівці програли переможцям-сумчанам).
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Про це йдеться на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
Змагання відбулися в обласному центрі Волині і стали заключною великою спортивною подією, які прийняв луцький стадіон «Авангард» цього року.
Троє волинян вибороли чемпіонство. Альона Даценко із персональним рекордом перемогла на 400 м з бар’єрами — 1:05.44. Валерія Шоломіцька — чемпіонка у спортивній ходьбі в заході на 3 000 м (13:33.94). Юлія Петрик виграла 3 000 м з результатом 10:15.82. Юлія принесла ще й срібло у скарбничку волинян на 1 500 м з результатом 4:42.46.
Максим Зейналян став другим серед десятиборців (5141 очко). Цей результат втішає, оскільки на Волині цей вид легкоатлетичної програми відчутно «просідав» раніше.
Приємно й за Євгена Литвина, який бронзовий у метанні молота (найкраща спроба – 56,70 м, PB). Третє місце посіла у спортивній ходьбі на 3 000 м й Катерина Токарчук.
У загальному заліку серед 25 збірних волиняни восьмі, а команда Любешівської ДЮСШ — срібна» у заліку дитячо-юнацьких шкіл країни (тільки 2 бали любешівці програли переможцям-сумчанам).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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