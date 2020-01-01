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Ранок 22 вересня: в Україні – 2 884 нових випадки коронавірусу, на Волині – 95

Ранок 22 вересня: в Україні – 2 884 нових випадки коронавірусу, на Волині – 95
За останню добу в Україні виявили випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 22 вересня сягнула 181 237.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили Харківській (372), Тернопільській (293) областях.

На щастя, 1 717 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужав 79 901 українець.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 59 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 642.

На Волині загалом захворіла 7 031 людини, з них за останню добу - 95. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 149 людей. На жаль, троє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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Теги: РНБО, коронавірус, Україна, статистика
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