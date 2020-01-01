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Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО

Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО
Багато дерев і просторі газони, але сквер – закинутий і використовується лише як транзитна зона. Тут не гуляють, не відпочивають із дітками, а лише проходять розбитими асфальтними доріжками, коли «по дорозі».

Таким зараз є місце на перетині проспектів Молоді та Відродження у Луцьку. Проте незабаром на сквер чекає велика реконструкція, повідомляють на сайті будівельної компанії «Інвестор».

«Наша компанія займається благоустроєм тротуару на проспекті Молоді. Коли оглядали об’єкт, вирішили, що хочемо зробити для цього району щось більше, ніж рівний і гарний тротуар. Так з’явилася ідея благоустрою скверу. Дуже шкода, що таке місце не використовується для відпочинку. Ми зробимо, щоб цей сквер став справжнім «магнітом» для мешканців усього мікрорайону», – розповів Андрій Разумовський.

Про те, яким буде новий сквер і що нового тут з’явиться, ми розпитали в архітектора проєкту Левка Давидюка.

Загалом, це:

Нові пішохідні доріжки. Доріжок буде більше, ніж зараз. По-перше, при розробці скверу врахували «протоптані» місця – тобто ті, якими мешканцям зручно пересуватися, і тут облаштують доріжки.

По-друге, вирахували найкоротші траєкторії від різних об’єктів (наприклад, від одного проспекту до іншого) і тут теж зроблять тверде мощення.

Зона для роликів і самокатів. Всередині скверу буде доріжка-кільце (точніше, за формою вона буде утворювати замкнутий трикутник). Ця доріжка буде віддаленою від траси, тому діти зможуть спокійно кататись на велосипедах, самокатах чи роликах.
Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО


Дитячий майданчик. У згаданому «трикутнику» буде розташований дитячий майданчик зі спеціальним покриттям, аби вберегти дітей від травм.

Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО


Вуличні меблі та лавки. По периметру скверу та вздовж головних доріжок будуть розташовані лавки. Також планують встановити багатофункціональні лавки-платформи.

Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО


«На перехрестях завжди витоптуються кутки газонів. Тому ми зробили в таких місцях спеціальні розширення доріжок. Таким чином утворилося кілька невеликих площ. В їхніх центрах ми встановимо лавки-платформи із декоративними деревами всередині. Це будуть своєрідні візуальні точки. Колись було заведено на початку і в кінці вулиці встановлювати будинки із вежами, це візуально привертало погляд і показувало здалеку межі вулиці. Подібними точками будуть декоративні дерева з лавками-платформами», – розповів Левко Давидюк.

Ще більше зелені. У сквері зараз багато дерев і це, на думку архітектора, велика перевага. Коли споруджають новий сквер, висаджують молоді дерева і для того, щоб задуманий проект набув бажаного вигляду, має пройти кілька років. Проте у сквері на проспекті Молоді дерева уже немолоді і мають пишні крона.

Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО
Що нового з’явиться у сквері на проспекті Молоді у Луцьку. ФОТО


Для того, щоб додати скверу сучасного вигляду, планують також висадити декоративні злакові трави. В європейських парках зараз активно використовують саме таке озеленення.

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Теги: Інвестор, реклама, сквер, проспект Молоді
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