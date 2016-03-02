Лучани просять відремонтувати вулицю Трутовського





Петицію опублікувала на сайті Єдина система петицій Семерак Олена Григорівна 22 вересня.



"Вулиця Трутовського знаходиться в незадовільному стані: немає асфальтного покриття дороги, великі ями, відсутність освітлення в темну пору доби викликає масу незручностей у жителів цієї вулиці", - йдеться у тексті.



Тож авторка петиції просить владу міста зробити асфальтоване покриття дороги, освітлення вулиці та облаштувати тротуарні доріжки для пішоходів.



Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:

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