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Лучани просять відремонтувати вулицю Трутовського

Лучани просять відремонтувати вулицю Трутовського
У Луцьку просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту.

Петицію опублікувала на сайті Єдина система петицій Семерак Олена Григорівна 22 вересня.

"Вулиця Трутовського знаходиться в незадовільному стані: немає асфальтного покриття дороги, великі ями, відсутність освітлення в темну пору доби викликає масу незручностей у жителів цієї вулиці", - йдеться у тексті.

Тож авторка петиції просить владу міста зробити асфальтоване покриття дороги, освітлення вулиці та облаштувати тротуарні доріжки для пішоходів.

Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1521?fbclid=IwAR3DxdXoJFgCCYhmakkLe-FuGRzqY9L1cgJdzlTwxx0X0lGPYB49QpOtWQE

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Теги: петиція, ремонт, вулиця
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