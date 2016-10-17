На Волині за день дебошири тричі пошарпалися з поліцейськими

На Волині за день зафіксували три випадки вчинення опору поліцейським.Про це інформує ГУНП в області.21 вересня ввечері під час патрулювання на вулиці у Володимирі-Волинському наряд поліції помітив, як невідомі вчиняють бійку. Поліцейські втрутилися в ситуацію. Під час з’ясування обставин конфлікту, один із учасників бійки, 46-річний місцевий житель, вдарив співробітника управління поліції охорони.Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Цього ж дня у Ковелі нетверезий молодик безпідставно почав чіплятися до наряду патрульної поліції. У ході поверхневого огляду правопорушника, останній вдарив патрульного в обличчя. Зловмисником виявився 31-річний ковельчанин.За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.А у Любешівському районі 22-річний житель району вчинив опір співробітникові кримінальної поліції під час виконання ним оперативно-пошукових заходів, спрямованих на розкриття крадіжки грошей. Правопорушника доставили у Любешівське відділення.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Зловмисникові загрожує до двох років позбавлення волі.