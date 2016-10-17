На Волині за день дебошири тричі пошарпалися з поліцейськими
Сьогодні, 11:09
На Волині за день зафіксували три випадки вчинення опору поліцейським.
Про це інформує ГУНП в області.
21 вересня ввечері під час патрулювання на вулиці у Володимирі-Волинському наряд поліції помітив, як невідомі вчиняють бійку. Поліцейські втрутилися в ситуацію. Під час з’ясування обставин конфлікту, один із учасників бійки, 46-річний місцевий житель, вдарив співробітника управління поліції охорони.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Цього ж дня у Ковелі нетверезий молодик безпідставно почав чіплятися до наряду патрульної поліції. У ході поверхневого огляду правопорушника, останній вдарив патрульного в обличчя. Зловмисником виявився 31-річний ковельчанин.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
А у Любешівському районі 22-річний житель району вчинив опір співробітникові кримінальної поліції під час виконання ним оперативно-пошукових заходів, спрямованих на розкриття крадіжки грошей. Правопорушника доставили у Любешівське відділення.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Зловмисникові загрожує до двох років позбавлення волі.
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Про це інформує ГУНП в області.
21 вересня ввечері під час патрулювання на вулиці у Володимирі-Волинському наряд поліції помітив, як невідомі вчиняють бійку. Поліцейські втрутилися в ситуацію. Під час з’ясування обставин конфлікту, один із учасників бійки, 46-річний місцевий житель, вдарив співробітника управління поліції охорони.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Цього ж дня у Ковелі нетверезий молодик безпідставно почав чіплятися до наряду патрульної поліції. У ході поверхневого огляду правопорушника, останній вдарив патрульного в обличчя. Зловмисником виявився 31-річний ковельчанин.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
А у Любешівському районі 22-річний житель району вчинив опір співробітникові кримінальної поліції під час виконання ним оперативно-пошукових заходів, спрямованих на розкриття крадіжки грошей. Правопорушника доставили у Любешівське відділення.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Зловмисникові загрожує до двох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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