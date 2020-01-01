Через «Ягодин» хотіли вивезти в Європу незаконну деревину. ФОТО





Прямуючи з України, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України,



До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «свіжорозпиляні лісоматеріали 4-го сорту».



В результаті повного митного огляду вищевказаного товару із залученням спеціаліста ресурсів лісу НЛТУ України встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.



Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, під час переміщення товару «свіжорозпиляні лісоматеріали» загальною вартістю 5779,20 євро через м/п «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.



Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митники «Ягодина» зупинили вивезення «лівого» лісу в Люксембург.Прямуючи з України, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, повідомляє Волинська митниця Дермємитслужби.До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «свіжорозпиляні лісоматеріали 4-го сорту».В результаті повного митного огляду вищевказаного товару із залученням спеціаліста ресурсів лісу НЛТУ України встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, під час переміщення товару «свіжорозпиляні лісоматеріали» загальною вартістю 5779,20 євро через м/п «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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