Через «Ягодин» хотіли вивезти в Європу незаконну деревину. ФОТО

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Митники «Ягодина» зупинили вивезення «лівого» лісу в Люксембург.
Прямуючи з України, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, повідомляє Волинська митниця Дермємитслужби.
До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «свіжорозпиляні лісоматеріали 4-го сорту».
В результаті повного митного огляду вищевказаного товару із залученням спеціаліста ресурсів лісу НЛТУ України встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.
Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, під час переміщення товару «свіжорозпиляні лісоматеріали» загальною вартістю 5779,20 євро через м/п «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
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Прямуючи з України, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України, повідомляє Волинська митниця Дермємитслужби.
До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «свіжорозпиляні лісоматеріали 4-го сорту».
В результаті повного митного огляду вищевказаного товару із залученням спеціаліста ресурсів лісу НЛТУ України встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.
Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, під час переміщення товару «свіжорозпиляні лісоматеріали» загальною вартістю 5779,20 євро через м/п «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
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