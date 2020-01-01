Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00м.Володимир-Волинський вул.Князя Олега 1-44, вул.Запольської2. 9:00-17:00с.Бегета: ФОП Романюк Людмила Борисівна Торгівельний павільон, ФАП с. Бегета с.Бегета вул.Нова 21-66, вул.Першотравнева3. ПЛ-10кВ Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 с.Кладнів1. 9:00-17:00ФОП Собуцький О.С. магазин"м. Горохів:вул. Богуна,вул. 750-річчя Горохова""м. Горохів:вул. Транспортна,вул. Кобилянської"2. ПЛ-10кВ 79-02 9:00-17:00 ФГ "Кравця Г.Б." ТзОВ"Відродження" Берестечківське СТ кафе ЗупинкаГорохівський районний відділ освіти ШколаГорохівська лікарня ветеринарної медицини ДільницяЦерква с. ГаличаниФАП с. Новий ЗборишівЦерква с. Новий Зборишівбашня с. Новий Зборишів "с. Лобачівка:вул. Набережна,вул. Незалежності""с. Галичани:вул. Шкільна,вул. Молодіжна,вул. Лесі Українки""с. Галичани:вул. Шкільна,вул. Ставкова,вул. Прибережна""с. Новий Зборишів:вул. Зозульська""с. Новий Зборишів:вул. Ставкова""с. Новий Зборишів:вул. Набережна"3. КТП-286 9:00-17:00 СФГ "Світанок" ДКУ-2АНВФ Надія фермаАНВФ Надія зернотікЖабченська сільська рада башняНагорнюк Л.Я. Зерносклад №2 "с. Жабче:вул. Польова,вул. Вчительська"с. Жабче:вул. Козакова Долина"1. ПЛ-04кв Л-2від КТП-10 9.30-17.00 с.Долинка2. КТПП-230 10.00-17.00 с.ст.Порицьк ФО Плисюк СТ Іванівка Амбулаторія с.Риковичі С/Р ДНЗ школа ФОП Козачук Магазин Лкянчук Київстар ФО Парадуха с.ст.Порицьк Риковичі1. 09:00-17:00Пожежна частина м. К- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Радзивилюк М.П.АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С.Ковельське РЖКП №2ПП "Вторметсервіс"ФО Міхаць В.Я.ФОП Петрович П.В. м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул..Театральна, вул.Ветеранів2. ПЛ-10кВ. Л.16-02(ТП-126) 9:00-17:00 Ковельське МТМОГолобська с рада с.Марянівка1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-116 с.Конюхи 9:00 – 17:00 с.Конюхи: Церква с.Конюхи вул.Л.Українки, вул.Радянська2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-75 9:00 – 17:00 с.Кисилин: АТС, маказин Каліщук, пошта с.Кисилин вул. 40річчя ПеремогиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00ФОП Сулік Петро Васильович. ФОП Романюк Валерія Валеріївна. Магазин Крайній м.Любомль Укр армії.Прикордоників, Незалежності, 8 Березня, Миру, Енергетиків, Весняна, Слави, Цегельна, Інтернаціональна, Брестська, Паркова, Парижської Комуни, Садова2. 10:00-17:00ПАТ"Укртелеком" Волинська філія. ФОП Мохнюк Надія Іванівна.Пілорама. Шацький національний природний парк контора. ФОП Марчук Леся Миколаївна.Метеостанція. М/П с.Світязь. Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників. Кінотеатр. "Маяк"Мале підприемство "Октан". Бібліотека с. Світязь. Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія Петрівна. Вол.обласне мисл-рибальське вир. База відпочинку СБУ. Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер".варійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС. ов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"ФОП Заяць Жанна Петрівна с.Світязь вул. Жовтнева, Шевченка, Комсомольська, пров. Монастирський, Набережна3. ПЛ 04кВ КТП 256 10:00-17:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович, ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна с.Світязь вул.Набережна1. 10:00-17:00ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», Школа, АТС, Пошта, магазин с. Мукошин, с.Гірки2. 10:00-17:00ФАП, магазинс. В’язівне вул. Залісачи, с. Проходи.1. 12:00-17:00с. Нічогівка: ФОП Лобацький В.П.;с. Тельчі: ФОП Новак Володимир Олексійович, ДП"Колківське лісове господарство" лысозавод, Куликовицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП Жданюк І.В. магазин, клуб, ФАП, ФОП Чміль В.В. магазин;с. Зарыччя: ФОП Чміль Вячеслав Миколайович корівник, Куликовицьке споживче товариство магазин, ФОП Огребчук І.М. кіоск, школа, ФОП Зарубич Оксана Іванівна магазин, дім молитви ФАП, ФОП Чміль В.В. магазин;с. Велика Осниця: Куликовицьке споживче товариство магазин, Куликовицьке споживче товариство кіоск, Сільська рада с.В.Осниця, відділення Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", відділення ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство магазин, церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович мгазин, ФАП, ФОП Киришко Л.Д. магазин, ФОП Огребчук І.М. магазин, ФОП Зінчук Ю.Р. кіоск, ФОП Рожко А.Є., пожежна депо, ФОП Чміль Вячеслав Миколайович пилорама, ФОП Кучмик О.В. магазин, дитячий садок, школас. Мала Осниця: ФАП, клуб, ФОП Огребчук І.М. магазин, ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна кіоск.2. ПЛ-0,4 кВ від ПТ-103 10:00-17:00 Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки хлібокомбінат, ковбасний цех. смт. Колки3. ПЛ-0,4 кВ від ПТ-498 Л-2 10:00-17:00 ФО Нерубайло А.М. магазин смт. МаневичіВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..9. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.10. ПЛ-10кВ Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю).11. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня.. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.12. ПЛ-0,4 кВ КТП-304 9:00-17:00 с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок. с.Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.13. ПЛ-0,4 кВ КТП-152 9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, АТС, магазини, ФАП, церква. с.Вічині вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова, 17 Вересня.14. ПЛ-0,4 кВ КТП-46 9:00-17:00 с.Сокіл ГРП, ВД Сокіл.1. 10:00-16:00ТЗОВ Укртауер МТС,ВАТ Ковельмолоко,ФАП ЦРЛ,Дитсадок,Школа,с Журавлине вул Садова, Перемоги, Спортивна, Шуміка1. ПЛ-0,4 кВКТП-102 10:00-16:30ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М. , Толстов,Печоха, Столярук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Луківська с/р –бк, церква, ощадбанк, аптека с.м.т.Луків вул.Шевченка, Грушевського, Миру, Жовтнева, Ковельська, С.Наливайка2. 9:30-16:30 СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков с.Растів, Дольськ3. ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-34 до КТП-130ЩТП-364КТП-129КТП-130 10:00-16:30 ТзОВ НВП «Заповіт Новий»- бригада, церква, ФАП, Гайківська с/р- клуб, ТРСТ – магазин, дім молитви с.Гайки, Руда, Замости4. ПЛ-0,4 кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколадежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- клуб, дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова,5. 10:00-16:30с.Липа вул.Дружби