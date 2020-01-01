У МОЗ пояснили причини затримки результатів тестів на коронавірус





Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише



"Зразок від пацієнта має бути доставлений до лабораторії протягом 48 годин і з дотриманням температурного режиму - від 2 до 8 градусів. І тільки тоді починається безпосереднє тестування. Після лабораторних досліджень результат надходить до лікарні, і вже сімейний лікар має повідомити людину. Саме на етапі після передачі результату в лікарню виникають затримки", – розповів Степанов.



Степанов наголосив, що у МОЗ реагують на всі повідомлення про тривалі затримки отримання результатів тестів. МОЗ створило моніторингові групи, які постійно відстежують повідомлення від громадян і здійснюють контроль за проведенням тестів та передачі їх результатів громадянам в областях.



Також Степанов зазначив, що причиною затримки отримання результату тесту може бути низький пріоритет конкретного пацієнта: "В першу чергу робляться тести та повідомляються результати пацієнтам з ознаками ГРВІ, а також безпосередньо госпіталізованим з ознаками коронавірусу чи пневмонії".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянам доводиться очікувати результатів тестів на COVID-19 до семи, а в окремих випадках і до 11 днів.Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я, - пише Суспільне "Зразок від пацієнта має бути доставлений до лабораторії протягом 48 годин і з дотриманням температурного режиму - від 2 до 8 градусів. І тільки тоді починається безпосереднє тестування. Після лабораторних досліджень результат надходить до лікарні, і вже сімейний лікар має повідомити людину. Саме на етапі після передачі результату в лікарню виникають затримки", – розповів Степанов.Степанов наголосив, що у МОЗ реагують на всі повідомлення про тривалі затримки отримання результатів тестів. МОЗ створило моніторингові групи, які постійно відстежують повідомлення від громадян і здійснюють контроль за проведенням тестів та передачі їх результатів громадянам в областях.Також Степанов зазначив, що причиною затримки отримання результату тесту може бути низький пріоритет конкретного пацієнта: "В першу чергу робляться тести та повідомляються результати пацієнтам з ознаками ГРВІ, а також безпосередньо госпіталізованим з ознаками коронавірусу чи пневмонії".

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