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У місті на Волині сталася пожежа у 2-поверховому будинку

У місті на Волині сталася пожежа у 2-поверховому будинку
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували дві пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській обалсті.

Так, 21 вересня о 16:24 надійшло повідомлення про пожежу у цегляному двоповерховому будинку в місті Нововолинську. Вогонь знищив офісні меблі, паркет. Пожежу ліквідували вогнеборці 5-ї ДПРЧ (2 автомобіля) м.Нововолинська о 16:34. Ймовірна причина: необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Також в цей день, 21 вересня, о 02:18 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді у селі Старосілля Маневицького району. Пожежу ліквідували о 03:55 вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневич, працівники місцевої пожежної охорони смт Колки та села Рудники, воєнізована пожежна охорона Колківського лісового господарства. Вогонь знищив 24 м2 покриття, 12 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, пошкодив 12 м2 стін, 8 м2 перекриття. Ймовірна причина: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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