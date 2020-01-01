У Луцьку просять створити належні умови для пересування велотранспортом
Сьогодні, 12:37
Лучанин просить міську раду створити у місті належні та безпечні умови для пересування велотранспортом.
Відповідне прохання він зареєстрував на сайті Єдина система місцевих петицій 22 вересня.
"З цього року для багатьох це стало єдиним можливим власним транспортом пересування, зважаючи на епідемологічну ситуацію та загальний незадовільний стан громадського транспорту в місті", - зауважив автор петиції.
Тому він пропонує провести візуальну графічну відбивку на проїжджій частині та пішоходних переходах, перехрестях із чітко вказаним зображенням знаку руху велотранспорту та, за можливості, нанесенням спеціального покриття. Як приклад, наводить район Автозаводу.
Крім цього, на його переконання, таку ж роботу потрібно провести з уже існуючими велодоріжками, де чіткий розподіл зони для пішоходів і велотранспорту на тротуарах відсутній або стерся з роками та не відповідає загальноприйнятим стандартам (Соборності, пр. Волі, Лесі Українки і т.д.).
Підтримати ініціативу лучанина можна за цим посиланням.
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Відповідне прохання він зареєстрував на сайті Єдина система місцевих петицій 22 вересня.
"З цього року для багатьох це стало єдиним можливим власним транспортом пересування, зважаючи на епідемологічну ситуацію та загальний незадовільний стан громадського транспорту в місті", - зауважив автор петиції.
Тому він пропонує провести візуальну графічну відбивку на проїжджій частині та пішоходних переходах, перехрестях із чітко вказаним зображенням знаку руху велотранспорту та, за можливості, нанесенням спеціального покриття. Як приклад, наводить район Автозаводу.
Крім цього, на його переконання, таку ж роботу потрібно провести з уже існуючими велодоріжками, де чіткий розподіл зони для пішоходів і велотранспорту на тротуарах відсутній або стерся з роками та не відповідає загальноприйнятим стандартам (Соборності, пр. Волі, Лесі Українки і т.д.).
Підтримати ініціативу лучанина можна за цим посиланням.
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