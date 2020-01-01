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Луцьке підприємство «М.Ж.К.» пів року не платило людям зарплату

Луцьке підприємство «М.Ж.К.» пів року не платило людям зарплату
Управління Держпраці у Волинській області виявило порушення вимог законодавства про працю щодо строків виплати заробітної плати на ТзОВ «М.Ж.К.». Контрольний захід провели через зверненням працівників підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.

Встановили, що на підприємстві є велика заборгованість із виплати зарплати перед працівниками – більше мільйона гривень. Керівництво підприємства не виплачувало заробітну плату працівникам більше шести місяців. Також 19 працівникам, які звільнилися, не виплачено кошти при звільненні. Заборгована сума перед звільненими працівниками складає більше п’ятисот тисяч гривень.

За результатами контрольного заходу керівнику підприємства вручили припис щодо усунення виявлених порушень. Суб’єкта господарювання, який допустив порушення трудового законодавства, притягнуть до відповідальності.

Матеріали інспекційного відвідування передали у правоохоронні органи щодо відкриття кримінального провадження.

Зауважимо, що компанія «М.Ж.К.» ще з 90-х років займалася вивезенням відходів у густозаселених районах Луцька. У липні минулого року Луцька міська рада вирішила розірвати договір на утримання будинків та прибудинкових територій із «М.Ж.К.».

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Теги: заборгованість, зарплата, «М.Ж.К.», Луцьк
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