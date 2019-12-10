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Перед «Ягодином» в черзі стоять чимало вантажівок

Перед «Ягодином» в черзі стоять чимало вантажівок
Завдяки налагодженій прикордонниками взаємодії між контрольними службами України та суміжних держав, повідомляють про зменшення впродовж останньої доби черг вантажних автомобілів в пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, та легкових в пункті пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Так, 21 вересня на оформлення перед «Ягодином» на виїзд з України очікували 340 вантажівок, на в'їзд – 650. Станом на 12.00 сьогодні в черзі перебувають 220 вантажних автомобілів, які слідують до Польщі та 500, які прямують з-за кордону.

Перед пунктом пропуску «Лужанка» наразі знаходяться 150 автомобілів, учора ж в черзі очікували 280 транспортних засобів, переважну більшість з яких становлять мікроавтобуси.

До слова, черга перед "Лужанкою" зменшилася через те, що частина водіїв вирішили обрати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Зазначають, що співробітники Держприкордонслужби продовжують вживати необхідні заходи для зменшення черг на кордоні. Постійно проводяться зустрічі з колегами з суміжних держав щодо пришвидшення пропускних операцій, здійснюється оперативний взаємообмін інформацією про накопичення транспорту. Крім того, проводиться роз'яснювальна робота з подорожуючими щодо обрання ними для перетину кордону інших, менш завантажених, пунктів пропуску.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ягодин, черга, кордон з Польщею
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