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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

8 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус

8 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
У Волинській області через коронавірусну інфекцію на дистанційну форму роботи перевели 8 загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.

Зазначають, випадки захворювання реєструються у всіх районах області, за виключенням Старовижівського району.

Всього з початку нового навчального року захворіло 26 учні та 68 працівників шкіл.

Нагадаємо, станом на 22 вересня в області зареєстрували 7031 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

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Теги: дистанційне навчання, Волинь, школи, коронавірус
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