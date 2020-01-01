8 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Сьогодні, 13:48
У Волинській області через коронавірусну інфекцію на дистанційну форму роботи перевели 8 загальноосвітніх навчальних закладів.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.
Зазначають, випадки захворювання реєструються у всіх районах області, за виключенням Старовижівського району.
Всього з початку нового навчального року захворіло 26 учні та 68 працівників шкіл.
Нагадаємо, станом на 22 вересня в області зареєстрували 7031 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.
Зазначають, випадки захворювання реєструються у всіх районах області, за виключенням Старовижівського району.
Всього з початку нового навчального року захворіло 26 учні та 68 працівників шкіл.
Нагадаємо, станом на 22 вересня в області зареєстрували 7031 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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