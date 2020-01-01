8 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус

У Волинській області через коронавірусну інфекцію на дистанційну форму роботи перевели 8 загальноосвітніх навчальних закладів.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.В рамках епіднагляду інформація по кожному випадку захворювань учнів чи персоналу шкіл надається дирекції закладів та відділам освіти для вжиття протиепідемічних заходів.Зазначають, випадки захворювання реєструються у всіх районах області, за виключенням Старовижівського району.Всього з початку нового навчального року захворіло 26 учні та 68 працівників шкіл.Нагадаємо, станом нащо підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 449 у дітей та 801 у медичних працівників. Одужало 4867 осіб, з них 316 дітей та 597 медичний працівник. 150 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).