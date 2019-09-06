Як у луцькому «політесі» вітали першокурсників. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцькому національному технічному університеті відбулася урочиста посвята в першокурсники і святкування старту нового навчального року.Влаштували захід у вівторок, 22 вересня, у парковій зоні поблизу одного із навчальних корпусів.Вперше в історії Луцького НТУ до лав студентів долучилося аж 4 405 бакалаврів і понад 500 магістрів, тож територія вщент була заповнена щасливими і усміхненими спудеями і їх батьками, які з гордістю спостерігали за своїми вже дорослими дітьми із зони для глядачів.До слова, святкування Дня першокурсника у виші розпочалося ще із самого ранку, для «новачків» влаштували квест «Знайомство з університетом» та декілька цікавих ознайомчих лекцій про роботу НТУ. Паралельно на території працювала «агітпалатка» військової кафедри, де саме варили святковий куліш і вчили збирати і розбирати автомати, а також локація – лаундж-зона із кріслами мішками у затінку.Урочиста частина стартувала об 11 годині. Представники семи факультетів займали свої місця перед сценою під супровід військового оркестру та вітальні слова ректора.Ректор Луцького НТУзвернувся до студентів-першокурсників, як і годиться, із повчальними настановами.«Поруч із нами – майбутні Сікорські, Патони, Стіви Джобси, Ілони Маски, поруч із нами – люди за якими стоїть наше майбутнє, можливості і Волині, і України вцілому, як країни, що має весь потенціал, аби бути успішною. Надзвичайно хвилюючий день і для нас, викладачів, адже саме ми зараз відповідаємо за вас, як за тих фахівців і особистостей, якими ви станете. Життя – не простий, тернистий шлях, що ми пройдемо разом. Зробимо усе, аби ви вийшли на ті вершини, на які заслуговуєте», – сказав Петро Петрович.Керівник вишу також згадав, що за оцінками міністерства освіти і науки України Луцький НТУ цьогоріч увійшов в перелік університетів, які є ефективними щодо виділених на них бюджетних коштів, посівши друге місце у всеукраїнському рейтингу.«Луцький НТУ довів, що ми – елітний університет. На 100 гривень, які виділяє держава, університет повертає, умовно, 127. Саме за таку продуктивність наш виш цього року отримає додатково 14,7 мільйонів гривень на розвиток матеріально-технічної бази, підготовку і супровід якісних складових освітнього процесу та інші речі», – розповів Петро Савчук.Ректор побажав новоспеченим студентам успішного навчання, «усім добратися до магістратури» та досягнути найвищих результатів.Заступник голови Волинської ОДАдолучився до вітань Петра Петровича і звернув увагу на те, що головними на цьому святі є саме першокурсники.«Саме ви – майбутнє нашої країни. Професорсько-педагогічний склад університету – прекрасний, але ви мусите віддавати своє бажання і натхнення до навчання. Я вірю у вас і знаю, що наша молодь може досягнути багато чого», – сказа посадовець.Голова Волинської обласної радитакож нагадала студентам про важливість вміння ефективно поєднувати освітній процес і з користю використовувати вільний час.«Потенціал технічної освіти є надзвичайно великим. Інтелект українця визнаний у цілому світі і я вдячна вам, що ви обрали саме цей виш. Я в свій час також закінчувала НТУ, а потім присвятила йому 20 років викладацької діяльності на усіх посадах. Якби я сьогодні булу на вашому місці зараз, то сказала б собі, що ці роки навчання потрібно використати не лише для навчання, але й для згуртованості. Не рідко випускники об’єднуються і створюють спільний бізнес, адже університет дає не лише знання, але й хороший колектив», – виступила Ірина Михайлівна.За традицією, опісля урочистих вітань від посадовців і керівництва політеху, для студентів прочитали настановчі молитви і окропили їх свяченою водою.Проректор із науково-педагогічної роботи, яка в освіті працює уже 28 років і пройшла різні етапи становлення системи, зізналася, що сучасні студенти є більш вмотивованими і наполегливими, аніж раніше.«Це діти, які вже навчені працювати і знають, що хочуть, маючи велику мотивацію, аби цього досягнути. До того ж, ці діти вже більш усвідомлено дивляться на світ, знають свої права і розуміють обов’язки. Я дуже впевнено дивлюся у сучасне студентство. Можна сказати, що у нас уже є осереддя для нової генерації українців», – Оксана Ляшенко переконана, що цьому посприяли умови із обов’язковим ЗНО.Студенти ж у свою чергу зізнаються, що на навчання дійсно налаштовані, але сьогодні – їхнє свято першокурсників, тож «серйозні» питання вирішуватимуть вже від завтра, а поки розважаються на урочистостях.Після вітальних слів для них підготували невелику концертну програму із танцями, співами і флешмобом, а ще запустили у небо десятки кольорових кульок, як знак початку нового етапу життя – студентства у одному із провідних вишів Волині.Більше – у фоторепортажі