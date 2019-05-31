Багатодітній родині з Луцька подарували елітний будинок. ФОТО

У липні поточного року під час приїзду на Волинь до президента України Володимира Зеленського звернулася багатодітна мама з Луцька, що виховує восьмеро дітей на 17-ти квадратних метрах.Так, 21 вересня, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вручив щасливій родині ключі та пакет документів на будинок, що розташований в селі Боратин Луцького району, - інформують у Волинській ОДА.Реалізувати мрію багатодітного подружжявдалося завдяки підтримці цілої команди: компанія «Автомагістраль-Південь», придбала для родини новозбудований будинок та виділила кошти на проведення внутрішніх ремонтних та оздоблювальних робіт будівлі, в якій є вітальня, кухня, 4 спальні кімнати та дві ванних кімнати. Обласна державна адміністрація допомогла з пошуком будинку та після завершення ремонтних робіт облаштує приміщення необхідними меблями.Керівник компанії забудовника ЖК «Сімейна фортеця» взяв зобов’язання завершити ремонтні роботи упродовж місяця.Щаслива сім’я, що так довго мешкали у маленькій однокімнатній квартирі з дітьми, запросила гостей розділити з ними їх довгоочікувану радість - оглянути нову оселю. Діти одразу ринули показувати кімнати, які вже встигли розділити між собою. Батьки ж розповіли де планують поставити великий обідній стіл, щоб зможуть вечеряти усі разом великою сім’єю, а ще і друзів запрошувати.Як відзначила пані Ольга, що емоції досі переповнюють та почувається ніби у казці «Попелюшка». Про такий будинок мама вісьмох дітей могла лише мріяти, і він перевершив усі сподівання, бо біля оселі є прибудинкова територія, де всі діти, які раніше фактично не мали змоги розминутись на 17 метрах, тепер зможуть безпечно гратись на подвір’ї. А ще щаслива мама каже, що завжди мріяла біля будинку посадити троянди і, тепер, зробить це вже цієї осені.«Я розуміла, що у всіх є проблеми, і не лише я щось просила у президента. Але коли мені подзвонили і сказали, що житло нададуть, то довго не могла оговтатися. У мене досі просто немає слів. Я щиро дякую президенту та усім, хто нам допоміг. Це просто казка», - сказала Ольга Калита.