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Якими були перші пароплави у Луцьку в міжвоєнний період

Якими були перші пароплави у Луцьку в міжвоєнний період
Перші пароплави в Луцьку з'явилися у міжвоєнний період. Всі вони перебували у приватній власності.

Про цікаві факти із життя міста на своїй сторінці у facebook написав начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури .

За його словами, пароплавів було щонайменше три – "Herold", "Gdynia", "Оrzeł". Є непідтверджені дані і про ще два кораблі – "Nieszawa" та "Castor". Це були судна довжиною по 20 метрів, шириною 3-5 метрів, які рухалися за допомогою парового двигуна. Паливо зазвичай – деревина, вугілля.

Краєзнавець пише, що після подій вересня 1939-го року всю судноплавну інфраструктуру Луцька забрали у державну власність. Перш за все взялися за перейменування кораблів. Замість пароплавів "Herold", "Gdynia", "Оrzeł" по річці стали плавати «Победитель», «Некрасов» і «Маршал Тимошенко». Проте розвитку річкового флоту завадила війна. Її ці пароплави не пережили.

Як інформує Олександр Котис, є відомості, що їх затопили під час відступу, щоб вони не дісталися німцям. За іншими даними, ці пароплави доставляли зброю на фронт.

На фото: пароплав під мостом "Бена".



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Теги: перші пароплави, Луцьк
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