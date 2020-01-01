Якими були перші пароплави у Луцьку в міжвоєнний період

Перші пароплави в Луцьку з'явилися у міжвоєнний період. Всі вони перебували у приватній власності.Про цікаві факти із життя міста на своїй сторінці у facebook написав начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культуриЗа його словами, пароплавів було щонайменше три – "Herold", "Gdynia", "Оrzeł". Є непідтверджені дані і про ще два кораблі – "Nieszawa" та "Castor". Це були судна довжиною по 20 метрів, шириною 3-5 метрів, які рухалися за допомогою парового двигуна. Паливо зазвичай – деревина, вугілля.Краєзнавець пише, що після подій вересня 1939-го року всю судноплавну інфраструктуру Луцька забрали у державну власність. Перш за все взялися за перейменування кораблів. Замість пароплавів "Herold", "Gdynia", "Оrzeł" по річці стали плавати «Победитель», «Некрасов» і «Маршал Тимошенко». Проте розвитку річкового флоту завадила війна. Її ці пароплави не пережили.Як інформує Олександр Котис, є відомості, що їх затопили під час відступу, щоб вони не дісталися німцям. За іншими даними, ці пароплави доставляли зброю на фронт.На фото: пароплав під мостом "Бена".