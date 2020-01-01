Якими були перші пароплави у Луцьку в міжвоєнний період
Сьогодні, 20:46
Перші пароплави в Луцьку з'явилися у міжвоєнний період. Всі вони перебували у приватній власності.
Про цікаві факти із життя міста на своїй сторінці у facebook написав начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури .
За його словами, пароплавів було щонайменше три – "Herold", "Gdynia", "Оrzeł". Є непідтверджені дані і про ще два кораблі – "Nieszawa" та "Castor". Це були судна довжиною по 20 метрів, шириною 3-5 метрів, які рухалися за допомогою парового двигуна. Паливо зазвичай – деревина, вугілля.
Краєзнавець пише, що після подій вересня 1939-го року всю судноплавну інфраструктуру Луцька забрали у державну власність. Перш за все взялися за перейменування кораблів. Замість пароплавів "Herold", "Gdynia", "Оrzeł" по річці стали плавати «Победитель», «Некрасов» і «Маршал Тимошенко». Проте розвитку річкового флоту завадила війна. Її ці пароплави не пережили.
Як інформує Олександр Котис, є відомості, що їх затопили під час відступу, щоб вони не дісталися німцям. За іншими даними, ці пароплави доставляли зброю на фронт.
На фото: пароплав під мостом "Бена".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про цікаві факти із життя міста на своїй сторінці у facebook написав начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури .
За його словами, пароплавів було щонайменше три – "Herold", "Gdynia", "Оrzeł". Є непідтверджені дані і про ще два кораблі – "Nieszawa" та "Castor". Це були судна довжиною по 20 метрів, шириною 3-5 метрів, які рухалися за допомогою парового двигуна. Паливо зазвичай – деревина, вугілля.
Краєзнавець пише, що після подій вересня 1939-го року всю судноплавну інфраструктуру Луцька забрали у державну власність. Перш за все взялися за перейменування кораблів. Замість пароплавів "Herold", "Gdynia", "Оrzeł" по річці стали плавати «Победитель», «Некрасов» і «Маршал Тимошенко». Проте розвитку річкового флоту завадила війна. Її ці пароплави не пережили.
Як інформує Олександр Котис, є відомості, що їх затопили під час відступу, щоб вони не дісталися німцям. За іншими даними, ці пароплави доставляли зброю на фронт.
На фото: пароплав під мостом "Бена".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Якими були перші пароплави у Луцьку в міжвоєнний період
Сьогодні, 20:46
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Волиняни боргують за газ третину мільярда
Сьогодні, 19:45