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У мережі ресторанів Луцька виявили нелегальних працівників

У мережі ресторанів Луцька виявили нелегальних працівників
Під час інспекційного відвідування мережі ресторанів у Луцьку виявили 21 неофіційно оформленого працівника.

Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.

Під час інспектування головні державні інспектори Управління Держпраці у Волинській області звернули основну увагу на питання додержання законодавства про працю в частині виявлення неоформлених відносин.

У результаті інспекційного відвідування посадові особи Управління склали акт, де зазначили виявлені порушення трудового законодавства, зокрема, допуск до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.

Суб’єкта господарювання, який допустив порушення трудового законодавства, буде притягнуто до фінансової відповідальності.

Управління Держпраці у Волинській області нагадує, що за допуск одного працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин передбачено штрафні санкції у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окрім того, допуск працівника без належного оформлення тягне за собою адміністративне покарання та кримінальну відповідальність.

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Теги: рейд, нелегальні працівники, Луцьк, мережа ресторанів
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