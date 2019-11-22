Судитимуть 16-річного хлопця, який викрав авто у селі Дерно
Сьогодні, 17:37
16-річного жителя Рівненщини судитимуть на Волині за крадіжки та незаконне заволодіння автомобілем.
Десятикласник уже мав конфлікти із законом – на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт у провадженні про незаконне заволодіння ним транспортним засобом, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Проте, не зробивши жодних висновків, юнак упродовж двох днів – 13 та 14 липня 2020 року – викрав велосипед у селі Звірів Ківерцівського району та, проникнувши в обійстя в селі Дерно, незаконно заволодів автомобілем, з якого згодом украв ще й жіночу сумочку з гаманцем.
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Тепер він відповідатиме ще і за скоєння крадіжок та повторне незаконне заволодіння транспортим засобом, вчинене із проникненням в інше сховище (ч.ч. 1,2 ст. 185, ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України).
Далі – слово за судом.
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Десятикласник уже мав конфлікти із законом – на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт у провадженні про незаконне заволодіння ним транспортним засобом, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Проте, не зробивши жодних висновків, юнак упродовж двох днів – 13 та 14 липня 2020 року – викрав велосипед у селі Звірів Ківерцівського району та, проникнувши в обійстя в селі Дерно, незаконно заволодів автомобілем, з якого згодом украв ще й жіночу сумочку з гаманцем.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Тепер він відповідатиме ще і за скоєння крадіжок та повторне незаконне заволодіння транспортим засобом, вчинене із проникненням в інше сховище (ч.ч. 1,2 ст. 185, ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України).
Далі – слово за судом.
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