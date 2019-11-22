Судитимуть 16-річного хлопця, який викрав авто у селі Дерно





Десятикласник у



Проте, не зробивши жодних висновків, юнак упродовж двох днів – 13 та 14 липня 2020 року – викрав велосипед у селі Звірів Ківерцівського району та, проникнувши в обійстя в селі Дерно, незаконно заволодів автомобілем, з якого згодом украв ще й жіночу сумочку з гаманцем.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів



Тепер він відповідатиме ще і за скоєння крадіжок та повторне незаконне заволодіння транспортим засобом, вчинене із проникненням в інше сховище (ч.ч. 1,2 ст. 185, ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України).



Далі – слово за судом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річного жителя Рівненщини судитимуть на Волині за крадіжки та незаконне заволодіння автомобілем.Десятикласник у же мав конфлікти із законом – на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт у провадженні про незаконне заволодіння ним транспортним засобом, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Проте, не зробивши жодних висновків, юнак упродовж двох днів – 13 та 14 липня 2020 року – викрав велосипед у селі Звірів Ківерцівського району та, проникнувши в обійстя в селі Дерно, незаконно заволодів автомобілем, з якого згодом украв ще й жіночу сумочку з гаманцем.Тепер він відповідатиме ще і за скоєння крадіжок та повторне незаконне заволодіння транспортим засобом, вчинене із проникненням в інше сховище (ч.ч. 1,2 ст. 185, ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України).Далі – слово за судом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію