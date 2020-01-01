Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом
Сьогодні, 16:00
Нововолинський відділ Володимир-Волинської прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинений 26-річним мешканцем шахтарського міста підпал авто.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, над ранок 20 червня 2019 року молодик, пошкодивши замок, проник у гараж на території одного з гаражних кооперативів у Нововолинську та, бажаючи помститися власниці, підпалив автомобіль "FORD-Mondeo".
Вогонь знищив авто та інше майно, яке зберігалося у гаражі, відтак потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 257 тисяч гривень.
Чоловіка обвинувачують у незаконному проникненні до приміщення та умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України).
Міру покарання йому визначить суд.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, над ранок 20 червня 2019 року молодик, пошкодивши замок, проник у гараж на території одного з гаражних кооперативів у Нововолинську та, бажаючи помститися власниці, підпалив автомобіль "FORD-Mondeo".
Вогонь знищив авто та інше майно, яке зберігалося у гаражі, відтак потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 257 тисяч гривень.
Чоловіка обвинувачують у незаконному проникненні до приміщення та умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України).
Міру покарання йому визначить суд.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Сьогодні, 16:28
В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник
Сьогодні, 16:23
Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом
Сьогодні, 16:00
Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура
Сьогодні, 15:47
У мережі ресторанів Луцька виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 15:43