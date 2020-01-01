Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо, над ранок 20 червня 2019 року молодик,



Вогонь знищив авто та інше майно, яке зберігалося у гаражі, відтак потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 257 тисяч гривень.



Чоловіка обвинувачують у незаконному проникненні до приміщення та умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України).



Міру покарання йому визначить суд.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський відділ Володимир-Волинської прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинений 26-річним мешканцем шахтарського міста підпал авто.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, над ранок 20 червня 2019 року молодик, пошкодивши замок, проник у гараж на території одного з гаражних кооперативів у Нововолинську та, бажаючи помститися власниці, підпалив автомобіль "FORD-Mondeo".Вогонь знищив авто та інше майно, яке зберігалося у гаражі, відтак потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 257 тисяч гривень.Чоловіка обвинувачують у незаконному проникненні до приміщення та умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України).Міру покарання йому визначить суд.

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