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Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом

Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом
Нововолинський відділ Володимир-Волинської прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинений 26-річним мешканцем шахтарського міста підпал авто.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, над ранок 20 червня 2019 року молодик, пошкодивши замок, проник у гараж на території одного з гаражних кооперативів у Нововолинську та, бажаючи помститися власниці, підпалив автомобіль "FORD-Mondeo".

Вогонь знищив авто та інше майно, яке зберігалося у гаражі, відтак потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад 257 тисяч гривень.

Чоловіка обвинувачують у незаконному проникненні до приміщення та умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України).

Міру покарання йому визначить суд.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: гараж, підпал, суд, Нововолинськ
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