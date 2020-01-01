В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник

Віктор Тимчук представив колективу новопризначеного першого заступника – Олега Губчака, призначеного на цю посаду 18 вересня 2020 року наказом генерального прокурора Ірини Венедіктової.



Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.



Нагадаємо, що



Довідково: Олег Губчак народився 19 листопада 1980 року у місті Чернівці. Вищу освіту здобув у Національній юридичні академії України імені Ярослава Мудрого.



В органах прокуратури – з 2004 року.



За цей час обіймав різні, в тому числі керівні, посади в органах прокуратури Чернівецької області. До призначення на посаду першого заступника керівника Волинської обласної прокуратури працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.





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