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В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник

В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник
Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук представив колективу новопризначеного першого заступника – Олега Губчака, призначеного на цю посаду 18 вересня 2020 року наказом генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, що Віктор Тимчук став новим очільником прокуратури Волині 14 вересня.

Довідково: Олег Губчак народився 19 листопада 1980 року у місті Чернівці. Вищу освіту здобув у Національній юридичні академії України імені Ярослава Мудрого.

В органах прокуратури – з 2004 року.

За цей час обіймав різні, в тому числі керівні, посади в органах прокуратури Чернівецької області. До призначення на посаду першого заступника керівника Волинської обласної прокуратури працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.


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Теги: прокуратура, Волинь, заступник, Олег Губчак
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Коментарі 1
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