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У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої

У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Чудотворний образ із частками мощей святої Великомучениці Параскеви П’ятниці привезли у громаду Архістратига Михаїла села Гірка Полонка Луцького районного деканату для вшанування.

Про це інформує Волинська єпархії Православної церкви України.

Як повідомив декан протоієрей Володимир Присяжнюк, ікона перебуватиме у храмі до 26 вересня. Біля неї щодня служиться акафіст, по закінченні – єлеопомазання вірян.

Склалася традиція щороку передавати цю реліквію з однієї парафії на іншу задля піднесення молитовного духу, тепер також – захисту від епідемії. Адже молитва великомучениці розрішає безпліддя, зцілює немовлят, допомагає жінкам у багатьох інших справах, дівчатам – знайти пару, зміцнює тих, хто в тяжких обставинах, підтримує немічних, відвертає стихійні лиха.

Образ Параскеви П'ятниці постійно перебуває в селі Чаруків цього благочиння у храмі на її честь.

Світлини з архіву протоієрея Володимира Присяжнюка

У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої

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Теги: чудотворна ікона, Гірка Полонка
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