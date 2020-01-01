У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої

Михаїла села Гірка Полонка Луцького районного деканату для вшанування.



Про це



Як повідомив декан протоієрей Володимир Присяжнюк, ікона перебуватиме у храмі до 26 вересня. Біля неї щодня служиться акафіст, по закінченні – єлеопомазання вірян.



Склалася традиція щороку передавати цю реліквію з однієї парафії на іншу задля піднесення молитовного духу, тепер також – захисту від епідемії. Адже молитва великомучениці розрішає безпліддя, зцілює немовлят, допомагає жінкам у багатьох інших справах, дівчатам – знайти пару, зміцнює тих, хто в тяжких обставинах, підтримує немічних, відвертає стихійні лиха.



Образ Параскеви П'ятниці постійно перебуває в селі Чаруків цього благочиння у храмі на її честь.



Світлини з архіву протоієрея Володимира Присяжнюка





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чудотворний образ із частками мощей святої Великомучениці Параскеви П’ятниці привезли у громаду Архістратигасела Гірка Полонка Луцького районного деканату для вшанування.Про це інформує Волинська єпархії Православної церкви України.Як повідомив декан протоієрей, ікона перебуватиме у храмі до 26 вересня. Біля неї щодня служиться акафіст, по закінченні – єлеопомазання вірян.Склалася традиція щороку передавати цю реліквію з однієї парафії на іншу задля піднесення молитовного духу, тепер також – захисту від епідемії. Адже молитва великомучениці розрішає безпліддя, зцілює немовлят, допомагає жінкам у багатьох інших справах, дівчатам – знайти пару, зміцнює тих, хто в тяжких обставинах, підтримує немічних, відвертає стихійні лиха.Образ Параскеви П'ятниці постійно перебуває в селі Чаруків цього благочиння у храмі на її честь.

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