Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина
Сьогодні, 16:56
Працівники Луцького відділу поліції розшукують безвісти зниклого Зубка Івана Петровича, 4 липня 1992 року народження, уродженця села Добровиця Камінь-Каширського району.
Про це інформує ГУНП в області.
Чоловік зупинився у знайомих у Луцьку після повернення з Києва, а з 12 вересня зник. Донині його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст – близько 165 см, волосся – русяве.
Особливі прикмети: шкутильгає та має шрам на стегні правої ноги.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять повідомити у поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУНП в області.
Чоловік зупинився у знайомих у Луцьку після повернення з Києва, а з 12 вересня зник. Донині його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст – близько 165 см, волосся – русяве.
Особливі прикмети: шкутильгає та має шрам на стегні правої ноги.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять повідомити у поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зарибнили річку. ФОТО
Сьогодні, 17:16
Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина
Сьогодні, 16:56
У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Сьогодні, 16:28