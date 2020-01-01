вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина

Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина
Працівники Луцького відділу поліції розшукують безвісти зниклого Зубка Івана Петровича, 4 липня 1992 року народження, уродженця села Добровиця Камінь-Каширського району.

Про це інформує ГУНП в області.

Чоловік зупинився у знайомих у Луцьку після повернення з Києва, а з 12 вересня зник. Донині його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст – близько 165 см, волосся – русяве.

Особливі прикмети: шкутильгає та має шрам на стегні правої ноги.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять повідомити у поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зарибнили річку. ФОТО
Сьогодні, 17:16
Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина
Сьогодні, 16:56
Дні народження, випускні та дискотеки: ідеї відпочинку для малечі у «Промені»*
Сьогодні, 16:50
У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають
21 вересень, 11:47
На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату
21 вересень, 10:41
Поліція Волині розшукує вірменина: просять допомогти Поліція Волині розшукує вірменина: просять допомогти
18 вересень, 10:42
Поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 47-річну волинянку Поліція затримала чоловіка, який зґвалтував 47-річну волинянку
17 вересень, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці волинського міста на 2 дні залишаться без води
Сьогодні, 18:10
 0
Вживані авто з Європи: у яких країнах найкраще купувати машину під розмитнення
Сьогодні, 17:42
 0
Судитимуть 16-річного хлопця, який викрав авто у селі Дерно
Сьогодні, 17:37
 0
У Луцьку зарибнили річку. ФОТО
Сьогодні, 17:16
 0
Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
 0
Медіа
відео
1/8