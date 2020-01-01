Гостював у знайомих у Луцьку, а потім зник: розшукують 28-річного волинянина

Працівники Луцького відділу поліції розшукують безвісти зниклого, 4 липня 1992 року народження, уродженця села Добровиця Камінь-Каширського району.Про це інформує ГУНП в області.Чоловік зупинився у знайомих у Луцьку після повернення з Києва, а з 12 вересня зник. Донині його місцезнаходження невідоме.Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст – близько 165 см, волосся – русяве.Особливі прикмети: шкутильгає та має шрам на стегні правої ноги.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять повідомити у поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.