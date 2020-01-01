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Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців

Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Місцезнаходження зниклого Дениса Дмитра Сергійовича, 2004 року народження, досі невідоме.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що Дмитро 17 вересня біля 17 години пішов з дому, повідомивши батькам, що йде гуляти, та донині не повернувся. Хлопець – учень 11-го класу Ківерцівської гімназії №2.

Прикмети зниклого: середньої тілобудови, зріст близько 180 см, був одягнений в сині джинси, сіру кофту, темно-бордову куртку та сірі кросівки. Мав при собі мобільний телефон, але він вимкнений.

У разі отримання будь-якої інформації стосовно місця знаходження хлопця, просять повідомити поліцію.

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Теги: розшук, хлопець, Ківерці, Денис Дмитро
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