Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців
Сьогодні, 16:58
Місцезнаходження зниклого Дениса Дмитра Сергійовича, 2004 року народження, досі невідоме.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що Дмитро 17 вересня біля 17 години пішов з дому, повідомивши батькам, що йде гуляти, та донині не повернувся. Хлопець – учень 11-го класу Ківерцівської гімназії №2.
Прикмети зниклого: середньої тілобудови, зріст близько 180 см, був одягнений в сині джинси, сіру кофту, темно-бордову куртку та сірі кросівки. Мав при собі мобільний телефон, але він вимкнений.
У разі отримання будь-якої інформації стосовно місця знаходження хлопця, просять повідомити поліцію.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що Дмитро 17 вересня біля 17 години пішов з дому, повідомивши батькам, що йде гуляти, та донині не повернувся. Хлопець – учень 11-го класу Ківерцівської гімназії №2.
Прикмети зниклого: середньої тілобудови, зріст близько 180 см, був одягнений в сині джинси, сіру кофту, темно-бордову куртку та сірі кросівки. Мав при собі мобільний телефон, але він вимкнений.
У разі отримання будь-якої інформації стосовно місця знаходження хлопця, просять повідомити поліцію.
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