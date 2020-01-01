Досі шукають зниклого 11-класника із Ківерців

Дениса Дмитра Сергійовича, 2004 року народження, досі невідоме.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, що



Прикмети зниклого: середньої тілобудови, зріст близько 180 см, був одягнений в сині джинси, сіру кофту, темно-бордову куртку та сірі кросівки. Мав при собі мобільний телефон, але він вимкнений.



У разі отримання будь-якої інформації стосовно місця знаходження хлопця, просять повідомити поліцію.

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