Мешканці волинського міста на 2 дні залишаться без води





Про це повідомляють на сторінці у Facebook "Водоканал Володимир-Волинський".



Так, 23 та 24 вересня з 8.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням заміни трубопроводу не буде води.



Роботи проводить підрядна організація.



У жителів міста просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі на вулиці Сагайдачного та прилеглих вулиць 2 дні буде припинене водопостачання.Про це повідомляють на сторінці у Facebook "Водоканал Володимир-Волинський".Так, 23 та 24 вересня з 8.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням заміни трубопроводу не буде води.Роботи проводить підрядна організація.У жителів міста просять вибачення за тимчасові незручності.

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