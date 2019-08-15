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Мешканці волинського міста на 2 дні залишаться без води

Мешканці волинського міста на 2 дні залишаться без води
У Володимирі на вулиці Сагайдачного та прилеглих вулиць 2 дні буде припинене водопостачання.

Про це повідомляють на сторінці у Facebook "Водоканал Володимир-Волинський".

Так, 23 та 24 вересня з 8.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням заміни трубопроводу не буде води.

Роботи проводить підрядна організація.

У жителів міста просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Володимир, ремонтні роботи, вода
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