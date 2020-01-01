На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО





Про це інформують на сайті



Протяжність ремонтованої дороги – 4,6 км. За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області з них, майже на 3 км уже уклали нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Згодом тут влаштують верхній шар дорожнього покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону.





Поточне відновлення автошляху є одним із тих, який реалізовується у рамках програми Президента України «Велике будівництво». За планом фінансування на цей шлях з державного бюджету передбачили понад 98 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривають ремонтні роботи на ділянці дороги між населеними пунктами Воля-Любитівська і Погіньки Ковельського району (км 91+012 – км 95+562). Вона знаходиться на автошляху міжнародного значення М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації Протяжність ремонтованої дороги – 4,6 км. За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області з них, майже на 3 км уже уклали нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Згодом тут влаштують верхній шар дорожнього покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону.Поточне відновлення автошляху є одним із тих, який реалізовується у рамках програми Президента України «Велике будівництво». За планом фінансування на цей шлях з державного бюджету передбачили понад 98 мільйонів гривень.

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