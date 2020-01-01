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На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО

На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
Тривають ремонтні роботи на ділянці дороги між населеними пунктами Воля-Любитівська і Погіньки Ковельського району (км 91+012 – км 95+562). Вона знаходиться на автошляху міжнародного значення М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).

Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.

Протяжність ремонтованої дороги – 4,6 км. За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області з них, майже на 3 км уже уклали нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Згодом тут влаштують верхній шар дорожнього покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО

Поточне відновлення автошляху є одним із тих, який реалізовується у рамках програми Президента України «Велике будівництво». За планом фінансування на цей шлях з державного бюджету передбачили понад 98 мільйонів гривень.
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО
На Волині триває капремонт міжнародної автодороги. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт
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