«Об’єднані зусилля 2020»: на Волині проходять стратегічні навчання з територіальної оборони
22 вересень, 23:28
На Волині проходять стратегічні навчання.
Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
У вівторок, 22 вересня, Юрій Погуляйко як голова ради оборони області та голова зони ТрО №1 (Волинська область) отримав розпорядження з територіальної оборони оперативного командування «Захід» (щодо навчання).
Згідно розпорядження силам, які беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, визначили алгоритм дій. Своєю чергою, штабам зони ТРО провели уточнення плану територіальної оборони.
Таким чином продовжується виконання завдань територіальної оборони у відповідності до норм та обмежень, визначених міжнародним та гуманітарним правом та законами.
Як повідомив обласний військовий комісар Роман Кулик, підрозділи територіальної оборони 21 вересня завершили бойові злагодження, а 22 - приступили до виконання бойових завдань.
Довідково: У період з 19 по 26 вересня 2020 року в ряді областей держави, зокрема у Волинській області, під керівництвом Головнокомандувача Збройних сил України проводиться стратегічне командно-штабне навчання (далі – СКШН або навчання) «Об’єднані зусилля – 2020».
Також за планом командувача військами ОК «Захід» – 19-26 вересня тривають навчальні збори військовозобов’язаних окремих підрозділів територіальної оборони (далі – ТрО).
До навчань і навчальних зборів залучили декілька сотень посадовців суб’єктів ТрО у складі штабів територіальної оборони та з числа особового складу підрозділів ТрО.
Заходи проводитимуть по всій території області, вони включатимуть як теоретичні удосконалення так і практичний вишкіл на стрільбищах та навчальних полях, інших місцях несення служби.
Завданням навчань є перевірка функціонування всіх складових системи управління територіальною обороною та відпрацювання реагування на виникнення загрози в межах області.
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Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
У вівторок, 22 вересня, Юрій Погуляйко як голова ради оборони області та голова зони ТрО №1 (Волинська область) отримав розпорядження з територіальної оборони оперативного командування «Захід» (щодо навчання).
Згідно розпорядження силам, які беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, визначили алгоритм дій. Своєю чергою, штабам зони ТРО провели уточнення плану територіальної оборони.
Таким чином продовжується виконання завдань територіальної оборони у відповідності до норм та обмежень, визначених міжнародним та гуманітарним правом та законами.
Як повідомив обласний військовий комісар Роман Кулик, підрозділи територіальної оборони 21 вересня завершили бойові злагодження, а 22 - приступили до виконання бойових завдань.
Довідково: У період з 19 по 26 вересня 2020 року в ряді областей держави, зокрема у Волинській області, під керівництвом Головнокомандувача Збройних сил України проводиться стратегічне командно-штабне навчання (далі – СКШН або навчання) «Об’єднані зусилля – 2020».
Також за планом командувача військами ОК «Захід» – 19-26 вересня тривають навчальні збори військовозобов’язаних окремих підрозділів територіальної оборони (далі – ТрО).
До навчань і навчальних зборів залучили декілька сотень посадовців суб’єктів ТрО у складі штабів територіальної оборони та з числа особового складу підрозділів ТрО.
Заходи проводитимуть по всій території області, вони включатимуть як теоретичні удосконалення так і практичний вишкіл на стрільбищах та навчальних полях, інших місцях несення служби.
Завданням навчань є перевірка функціонування всіх складових системи управління територіальною обороною та відпрацювання реагування на виникнення загрози в межах області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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