«Об’єднані зусилля 2020»: на Волині проходять стратегічні навчання з територіальної оборони





Про це інформують на сайті



У вівторок, 22 вересня, Юрій Погуляйко як голова ради оборони області та голова зони ТрО №1 (Волинська область) отримав розпорядження з територіальної оборони оперативного командування «Захід» (щодо навчання).



Згідно розпорядження силам, які беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, визначили алгоритм дій. Своєю чергою, штабам зони ТРО провели уточнення плану територіальної оборони.



Таким чином продовжується виконання завдань територіальної оборони у відповідності до норм та обмежень, визначених міжнародним та гуманітарним правом та законами.



Як повідомив обласний військовий комісар Роман Кулик, підрозділи територіальної оборони 21 вересня завершили бойові злагодження, а 22 - приступили до виконання бойових завдань.



Довідково: У період з 19 по 26 вересня 2020 року в ряді областей держави, зокрема у Волинській області, під керівництвом Головнокомандувача Збройних сил України проводиться стратегічне командно-штабне навчання (далі – СКШН або навчання) «Об’єднані зусилля – 2020».



Також за планом командувача військами ОК «Захід» – 19-26 вересня тривають навчальні збори військовозобов’язаних окремих підрозділів територіальної оборони (далі – ТрО).



До навчань і навчальних зборів залучили декілька сотень посадовців суб’єктів ТрО у складі штабів територіальної оборони та з числа особового складу підрозділів ТрО.



Заходи проводитимуть по всій території області, вони включатимуть як теоретичні удосконалення так і практичний вишкіл на стрільбищах та навчальних полях, інших місцях несення служби.



Завданням навчань є перевірка функціонування всіх складових системи управління територіальною обороною та відпрацювання реагування на виникнення загрози в межах області.



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