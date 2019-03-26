За вихідні до луцької лікарні госпіталізували 81 хворого
Сьогодні, 21:30
За даними Міністерства охорони здоров'я України з 21 вересня червоний рівень епіднебезпеки через поширення Covid-19 діє у 14 областях.
У червоному списку немає населених пунктів Волинської області. Проте, не коронавірусом єдиним хворіють люди, інформують у Луцькій міській клінічній лікарні.
У минулі вихідні до приймального відділення лікарні звернувся 101 пацієнт, з них - госпіталізували 81, надали амбулаторну допомогу - 20.
У травмпункт звернулися 103 травмованих, з них - 26 з переломами. 11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 3-х покусали тварини. 25 разів викликали лікарів - вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час. В операційному блоці хірурги виконали 27 оперативних втручань.
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У червоному списку немає населених пунктів Волинської області. Проте, не коронавірусом єдиним хворіють люди, інформують у Луцькій міській клінічній лікарні.
У минулі вихідні до приймального відділення лікарні звернувся 101 пацієнт, з них - госпіталізували 81, надали амбулаторну допомогу - 20.
У травмпункт звернулися 103 травмованих, з них - 26 з переломами. 11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 3-х покусали тварини. 25 разів викликали лікарів - вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час. В операційному блоці хірурги виконали 27 оперативних втручань.
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Коментарі 1
Як це так? Вже не тільки від грипу помирають люди? А як тоді збираєтесь виконувати статистику, спущену зверху? Так і призначену "другу хвилю" можна знівелювати через неправильну поведінку на місцях...
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