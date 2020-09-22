Школи можуть відмовитись від оцінок із певних предметів на час карантину





Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки 22 вересня, пишуть



Школи можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.



Йдеться про такі шкільні предмети:



- фізкультура;

- трудове навчання;

- образотворче мистецтво;

- музика;

- основи здоров’я.



"У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством", – йдеться у повідомленні МОН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школи, в умовах карантину, мають право запровадити власну шкалу оцінювання.Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки 22 вересня, пишуть Факти Школи можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.Йдеться про такі шкільні предмети:- фізкультура;- трудове навчання;- образотворче мистецтво;- музика;- основи здоров’я."У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством", – йдеться у повідомленні МОН.

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