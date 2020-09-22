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Школи можуть відмовитись від оцінок із певних предметів на час карантину

Школи можуть відмовитись від оцінок із певних предметів на час карантину
Школи, в умовах карантину, мають право запровадити власну шкалу оцінювання.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки 22 вересня, пишуть Факти.

Школи можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.

Йдеться про такі шкільні предмети:

- фізкультура;
- трудове навчання;
- образотворче мистецтво;
- музика;
- основи здоров’я.

"У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством", – йдеться у повідомленні МОН.

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Теги: школа, оцінювання, карантин, дистанційне навчання, освіта
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