Травми голови і шиї: у Тернополі вбили заступника директора школи
Сьогодні, 03:31
У Тернополі невідомі вбили заступника директора однієї із шкіл міста.
Тіло 53-річної жінки зі слідами насильницької смерті знайшла її сусідка, у померлої були травми голови та шиї. Про це інформують у Нацполіції.
Заступник директора 22 вересня не вийшла на роботу і не відповідала на дзінки. Її колеги попросили сусідку провідати знайому.
Помітивши померлу, сусідка викликала поліцію. Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Нині слідство триває.
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Тіло 53-річної жінки зі слідами насильницької смерті знайшла її сусідка, у померлої були травми голови та шиї. Про це інформують у Нацполіції.
Заступник директора 22 вересня не вийшла на роботу і не відповідала на дзінки. Її колеги попросили сусідку провідати знайому.
Помітивши померлу, сусідка викликала поліцію. Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Нині слідство триває.
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