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Травми голови і шиї: у Тернополі вбили заступника директора школи

Травми голови і шиї: у Тернополі вбили заступника директора школи
У Тернополі невідомі вбили заступника директора однієї із шкіл міста.

Тіло 53-річної жінки зі слідами насильницької смерті знайшла її сусідка, у померлої були травми голови та шиї. Про це інформують у Нацполіції.

Заступник директора 22 вересня не вийшла на роботу і не відповідала на дзінки. Її колеги попросили сусідку провідати знайому.

Помітивши померлу, сусідка викликала поліцію. Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Нині слідство триває.

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Теги: вбивство, Тернопіль, поліція
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