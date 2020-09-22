Знімав себе на телефон: в Одесі чоловік заліз до вольєру з левами. ВІДЕО





Чоловік знімав себе на мобільний телефон та стояв на дерев’яному настилі для тварин, пишуть



Поліцейські застосували до нього газовий балончик, коли співробітники біопарку відвернули увагу хижаків шматками м’яса.



Затриманий – 23-річний одесит, його забрали до відділення поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі затримали відвідувача біопарку, який заліз у вольєр з левами.Чоловік знімав себе на мобільний телефон та стояв на дерев’яному настилі для тварин, пишуть Факти Поліцейські застосували до нього газовий балончик, коли співробітники біопарку відвернули увагу хижаків шматками м’яса.Затриманий – 23-річний одесит, його забрали до відділення поліції.

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