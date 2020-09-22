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Знімав себе на телефон: в Одесі чоловік заліз до вольєру з левами. ВІДЕО

Знімав себе на телефон: в Одесі чоловік заліз до вольєру з левами. ВІДЕО
В Одесі затримали відвідувача біопарку, який заліз у вольєр з левами.

Чоловік знімав себе на мобільний телефон та стояв на дерев’яному настилі для тварин, пишуть Факти.

Поліцейські застосували до нього газовий балончик, коли співробітники біопарку відвернули увагу хижаків шматками м’яса.

Затриманий – 23-річний одесит, його забрали до відділення поліції.


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Теги: Одеса, вольєр, леви
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