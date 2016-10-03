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На Закарпатті викрили чоловіка, який закликав до повалення влади в Україні

На Закарпатті викрили чоловіка, який закликав до повалення влади в Україні
Силовики СБУ Закарпатської області затримали інтернет-агітатора, який закликав підписників до усунення керівництва України.

Використовуючи одразу декілька акаунтів, чоловік поширював провокативні тексти та світлини. Про це інформує пресцентр СБУ.

Проведена судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що вони містили заклики до насильницької зміни чинної влади в державі.

Затриманий отримав повідомлення про підозру ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.


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Теги: Закарпаття, СБУ, заклик, повалення влади
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