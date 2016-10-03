На Закарпатті викрили чоловіка, який закликав до повалення влади в Україні





Використовуючи одразу декілька акаунтів, чоловік поширював провокативні тексти та світлини. Про це інформує пресцентр



Проведена судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що вони містили заклики до насильницької зміни чинної влади в державі.



Затриманий отримав повідомлення про підозру ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.



Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Силовики СБУ Закарпатської області затримали інтернет-агітатора, який закликав підписників до усунення керівництва України.Використовуючи одразу декілька акаунтів, чоловік поширював провокативні тексти та світлини. Про це інформує пресцентр СБУ Проведена судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що вони містили заклики до насильницької зміни чинної влади в державі.Затриманий отримав повідомлення про підозру ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

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