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Перевірили, як у Луцьку працює Telegram-бот, якому можна поскаржитись на «героїв парковки». ВІДЕО

Перевірили, як у Луцьку працює Telegram-бот, якому можна поскаржитись на «героїв парковки». ВІДЕО
У Луцьку «героїв парковки» тепер штрафують із застосуванням мобільних технологій Поскаржитись на порушників може кожен – потрібно всього лише сфотографувати машину, і надіслати знімок у Telegram-бот.

Як це працює – перевірили кореспонденти новин Сьогодні.

Невелика програма, яку встановлюють на телефон, виглядає дуже просто і зрозуміло. З неї можна надіслати фото порушника правил парковки.

«Цей Telegram-бот має дуже великий функціонал, але найважливішим є – поскаржитися на авто-хама», – каже інспектор.

Перевіряємо, як все працює. Порушника, якого спробуємо «здати» Telegram-боту знайшли швидко. Червона іномарка припаркувалася буквально в метрі від пішохідного переходу. Фотографуємо, відправляємо. На місце приїжджають інспектори, виписують штраф. Квитанцію залишають на вікні. З моменту відправки фото – не більше 15 хвилин. Минуло лише два дні з моменту, як сервіс розпочав роботу, а до нього вже приєдналися більше тисячі користувачів.

Штраф – 510 гривень. Оплатити його водій може також за допомогою цієї ж програми. За день опрацьовують від 50 до 80 порушень. Водії до онлайн-сервісу ставляться скептично.

«Немає паркомісць. Ось елементарно поставити машину на узбіччі на пару хвилин ніде», – скаржаться вони.

Однак більшість жителів міста задоволені: «Потрібен такий сервіс. Нехай запроваджують, щоб була культура руху».

Варто відзначити, що мобільним нововведенням вже зацікавилися в інших містах України.


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Теги: бот, парковка, скарга
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