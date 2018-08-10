Перевірили, як у Луцьку працює Telegram-бот, якому можна поскаржитись на «героїв парковки». ВІДЕО





Як це працює – перевірили кореспонденти новин



Невелика програма, яку встановлюють на телефон, виглядає дуже просто і зрозуміло. З неї можна надіслати фото порушника правил парковки.



«Цей Telegram-бот має дуже великий функціонал, але найважливішим є – поскаржитися на авто-хама», – каже інспектор.



Перевіряємо, як все працює. Порушника, якого спробуємо «здати» Telegram-боту знайшли швидко. Червона іномарка припаркувалася буквально в метрі від пішохідного переходу. Фотографуємо, відправляємо. На місце приїжджають інспектори, виписують штраф. Квитанцію залишають на вікні. З моменту відправки фото – не більше 15 хвилин. Минуло лише два дні з моменту, як сервіс розпочав роботу, а до нього вже приєдналися більше тисячі користувачів.



Штраф – 510 гривень. Оплатити його водій може також за допомогою цієї ж програми. За день опрацьовують від 50 до 80 порушень. Водії до онлайн-сервісу ставляться скептично.



«Немає паркомісць. Ось елементарно поставити машину на узбіччі на пару хвилин ніде», – скаржаться вони.



Однак більшість жителів міста задоволені: «Потрібен такий сервіс. Нехай запроваджують, щоб була культура руху».



Варто відзначити, що мобільним нововведенням вже зацікавилися в інших містах України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку «героїв парковки» тепер штрафують із застосуванням мобільних технологій Поскаржитись на порушників може кожен – потрібно всього лише сфотографувати машину, і надіслати знімок у Telegram-бот.Як це працює – перевірили кореспонденти новин Сьогодні Невелика програма, яку встановлюють на телефон, виглядає дуже просто і зрозуміло. З неї можна надіслати фото порушника правил парковки.«Цей Telegram-бот має дуже великий функціонал, але найважливішим є – поскаржитися на авто-хама», – каже інспектор.Перевіряємо, як все працює. Порушника, якого спробуємо «здати» Telegram-боту знайшли швидко. Червона іномарка припаркувалася буквально в метрі від пішохідного переходу. Фотографуємо, відправляємо. На місце приїжджають інспектори, виписують штраф. Квитанцію залишають на вікні. З моменту відправки фото – не більше 15 хвилин. Минуло лише два дні з моменту, як сервіс розпочав роботу, а до нього вже приєдналися більше тисячі користувачів.Штраф – 510 гривень. Оплатити його водій може також за допомогою цієї ж програми. За день опрацьовують від 50 до 80 порушень. Водії до онлайн-сервісу ставляться скептично.«Немає паркомісць. Ось елементарно поставити машину на узбіччі на пару хвилин ніде», – скаржаться вони.Однак більшість жителів міста задоволені: «Потрібен такий сервіс. Нехай запроваджують, щоб була культура руху».Варто відзначити, що мобільним нововведенням вже зацікавилися в інших містах України.

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