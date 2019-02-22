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У Луцьку неповнолітній нападав на перехожих та обкрадав їх

У Луцьку неповнолітній нападав на перехожих та обкрадав їх
В обласному центрі Волині неповнолітній хлопець здійснював розбої на вулиці Рівненській. Зокрема, злочинець бив чоловіків та відбирав у них цінні речі з грошима.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 8 липня близько 23:30 неповнолітній, перебуваючи поблизу АЗС «Shell» на вулиці Рівненській, напав на чоловіка, вдаривши його в обличчя. Потім він вкрав у потерпілого гаманець, завдавши шкоди на 1050 гривень.

Ще один епізод розбою трапився через п’ять днів поблизу зупинки громадського транспорту «Луцькпластмас», що навпроти будинку №109 на вулиці Рівненській. Неповнолітній вдарив потерпілого по потилиці, а коли той впав, почав добивати ногами. Потім він вкрав в лежачого чоловіка сумку з грошима та документами. Сума вкраденого – 1367 гривень.

Допитаний неповнолітній визнав свою вину по кожному з епізодів. Він зауважив, що відшкодував збитки, розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у кожного з потерпілих.

Тож суд спочатку призначив йому покарання у виді чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі, змінивши його на умовне на один рік та шість місяців.

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Теги: розбій, напад, вирок, суд, неповнолітній
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