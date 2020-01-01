Для деяких шкіл на Волині закуплять нові меблі





Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro. Пише



Купуватимуть одномісні столи, стільці, універсальні та дитячі стінки.



Меблі відправляться до:



• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Ківерці;



• Ківерцівської загальноосвітньої школи І ступеня – Ківерцівська районна гімназія;



• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 міста Ківерці;



• Ківерцівської експериментальної Всеукраїнського рівня школи-комплексу І-ІІІ ступенів Волинської області;



• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Суськ;



• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Бодячів;



• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Муравище;



• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сокиричі.



Очікувана вартість становить 199 880 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для шкіл Ківерцівського району закуплять шкільні меблі.Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro. Пише Район.Бізнес Купуватимуть одномісні столи, стільці, універсальні та дитячі стінки.Меблі відправляться до:• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Ківерці;• Ківерцівської загальноосвітньої школи І ступеня – Ківерцівська районна гімназія;• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 міста Ківерці;• Ківерцівської експериментальної Всеукраїнського рівня школи-комплексу І-ІІІ ступенів Волинської області;• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Суськ;• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Бодячів;• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Муравище;• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сокиричі.Очікувана вартість становить 199 880 гривень.

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