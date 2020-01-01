Для деяких шкіл на Волині закуплять нові меблі
Сьогодні, 00:23
Для шкіл Ківерцівського району закуплять шкільні меблі.
Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro. Пише Район.Бізнес.
Купуватимуть одномісні столи, стільці, універсальні та дитячі стінки.
Меблі відправляться до:
• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Ківерці;
• Ківерцівської загальноосвітньої школи І ступеня – Ківерцівська районна гімназія;
• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 міста Ківерці;
• Ківерцівської експериментальної Всеукраїнського рівня школи-комплексу І-ІІІ ступенів Волинської області;
• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Суськ;
• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Бодячів;
• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Муравище;
• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сокиричі.
Очікувана вартість становить 199 880 гривень.
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Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro. Пише Район.Бізнес.
Купуватимуть одномісні столи, стільці, універсальні та дитячі стінки.
Меблі відправляться до:
• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Ківерці;
• Ківерцівської загальноосвітньої школи І ступеня – Ківерцівська районна гімназія;
• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 міста Ківерці;
• Ківерцівської експериментальної Всеукраїнського рівня школи-комплексу І-ІІІ ступенів Волинської області;
• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Суськ;
• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Бодячів;
• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Муравище;
• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сокиричі.
Очікувана вартість становить 199 880 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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