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Для деяких шкіл на Волині закуплять нові меблі

Для деяких шкіл на Волині закуплять нові меблі
Для шкіл Ківерцівського району закуплять шкільні меблі.

Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель ProZorro. Пише Район.Бізнес.

Купуватимуть одномісні столи, стільці, універсальні та дитячі стінки.

Меблі відправляться до:

• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста Ківерці;

• Ківерцівської загальноосвітньої школи І ступеня – Ківерцівська районна гімназія;

• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 міста Ківерці;

• Ківерцівської експериментальної Всеукраїнського рівня школи-комплексу І-ІІІ ступенів Волинської області;

• Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Суськ;

• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Бодячів;

• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Муравище;

• Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сокиричі.

Очікувана вартість становить 199 880 гривень.

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Теги: школа, меблі, тендер
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