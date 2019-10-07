Для волинських амбулаторій придбають 47 позашляховиків





Інформацію про це розмістили у системі закупівель «Prozorro», пише



Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації у липні оголосив тендер на закупівлю 47 автівок «Renault Duster» для амбулаторій сімейної медицини Волинської області. У тендерній документації йдеться, що автівки мають бути виготовлені не раніше 2020 року, а термін гарантійного обслуговування повинен становити не менше трьох років.



У тендері конкурували три учасники і завдяки аукціону ціни знизились на 200-300 тисяч гривень:



ТОВ «Луцьк-Експо» – 23 147 500 гривень;.

ПП «Галич-Моторс» – 23 265 000 гривень;

ТОВ «Полісся Моторс Груп» – 23 382 500 гривень.



Переможцем тендеру стало ТОВ «Луцьк-Експо» із найдешевшою ціною – 23 147 500 гривень. Тож вартість однієї автівки становитиме 492 500 гривень. Наразі у системі закупівель оприлюднили намір укласти договір із переможцем. За умовами тендеру переможець має поставити товар до кінця листопада 2020 року.



Варто зауважити, що це не перша спроба придбання автомобілів для волинських медиків. Тендер на закупівлю цих авто оголошували ще у червні, але тоді на конкурс прийшов лише один учасник – ТОВ «Луцьк-Експо».



Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації №168 від 26 березня закупівлю транспорту провели за кошти залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що спрямована на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

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